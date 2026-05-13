Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για απειλή και εξύβριση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από υποβολή έγκλησης σε βάρος διαχειριστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία απέστειλε τον Σεπτέμβριο του 2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολιτικού γραφείου, με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος του πρώην υπουργού.

Το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

«Από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική και ψηφιακή- διαδικτυακή έρευνα, -αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας- καθώς και από την αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία, αξιοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ίχνη και λοιπά διαθέσιμα στοιχεία, με αποτέλεσμα τη διακρίβωση της εμπλοκής των κατηγορούμενων στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις, ως διαχειριστές της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».