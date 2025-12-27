Νέα στοιχεία έχουν βγει στη δημοσιότητα σχετικά με την τραγωδία που συνέβη χθες τα ξημερώματα στο Ρίζωμα της Ροδόπης.

Ένας 7χρονος έχασε τη ζωή του, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι της οικογένειας. Ο πατέρας στην προσπάθεια του να βγάλει τα παιδιά και την γυναίκα του από το φλεγόμενο σπίτι, νοσηλεύεται με εγκαύματα.

Κρίσιμη είναι και η κατάσταση του μικρού τους παιδιού, του 5χρονου που και αυτό νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος της μητέρας για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να αναζωπυρώσει τη φωτιά της ξυλόσομπας στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν η ίδια, ο 7χρονος και ο 5χρονος αδερφός του, με την προσθήκη πετρελαίου, ενέργεια που κατά τις ενδείξεις προκάλεσε έντονη ανάφλεξη στο μικρό δωμάτιο, του οποίου η στέγη ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και πλαστικά μέρη.

Σημειώνεται μάλιστα πως το 7χρονο παιδί αντιμετώπιζε κινητική και νοητική αναπηρία, ενώ και το 5χρονο αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα.

Πως έχασε τη ζωή του ο 7χρονος

Ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κηφνίδης, διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος, και σύμφωνα με το πόρισμά του, το άτυχο παιδί δηλητηριάστηκε από εισπνοή μονοξειδίου το άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του, και εν συνεχεία κατέληξε, συνεπεία εγκαυμάτων δεύτερου και τρίτου βαθμού σε κεφαλή και άνω και κάτω άκρα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.