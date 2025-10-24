Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Σάλο προκάλεσε στην τοπική κοινωνία του Δηλεσίου, η είδηση πως ένας ηλικιωμένος άνδρας 72 ετών, αποπειράθηκε να δώσει τέλος στη ζωή του με καραμπίνα, πριν από την διαδικασία της έξωσης.

Αναλυτικότερα, εχθές (23/10)το πρωί, ο δικαστικός επιμελητής μαζί με αστυνομικούς του Α.Τ. Τανάγρας, έφτασαν στην κατοικία του 72χρονου στο Δήλεσι, ώστε να εκτελέσουν την δικαστική απόφαση και να του κάνουν έξωση.

Ο ηλικιωμένος άνδρας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μόλις αντιλήφθηκε τον δικαστικό επιμελητή και τους αστυνομικούς, πήρε ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο κατέχει νόμιμα και απειλούσε πως θα αυτοκτονήσει, τοποθετώντας την καραμπίνα κάτω από τον λαιμό του.

Έτσι οι αστυνομικοί και ο δικαστικός επιμελητής αποχώρησαν.

Για το συμβάν σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: Ράδιο Θήβα