Ρεπορτάζ: Χρήστος Μαζάνης

Η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκύλου – ντετέκτιβ της «Αnubis», «Εcho», ένα Βέλγικο Μαλινουά μόλις 4 ετών και υγιέστατο, έχει προκαλέσει σοκ, προβληματισμό και έντονες αντιδράσεις με χιλιάδες πολίτες να εκφράζουν οργή και θλίψη για την απώλεια ενός ζώου, που πρόσφερε ανιδιοτελώς στην κοινωνία. Παράλληλα ζητούν να βρεθεί σύντομα ο δράστης και να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη.

Η ομάδα «Αnubis», γνωστοποίησε την είδηση το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, μέσα από ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνθήκες του θανάτου του. Η ανάρτηση αφήνει σοβαρά υπονοούμενα για εγκληματική ενέργεια κατά του σκύλου, ενώ η ομάδα δεσμεύεται για επίσημη ενημέρωση για το τι ακριβώς έχει συμβεί, αμέσως τις επόμενες ημέρες.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας, ο εκπαιδευτής του σκύλου, Βαγγέλης Αλεξανδρής, προχώρησε σε νέα δημόσια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αυτή τη φορά στην οποία αναρωτιέται για το … «ποιος θα είναι ο επόμενος μετά τον Echo ;». Μάλιστα αναφέρεται σε συγκεκριμένα γεγονότα, ενώ προχωρά και σε σοβαρές καταγγελίες.

Δείτε την ανάρτησή του:

Αν και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, οι λεπτομέρειες της υπόθεσης παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Οι έρευνες σε Λευκάδα και Τρίπολη και η επιστροφή στην Αθήνα

Το άτυχο Μαλινουά βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες σε αποστολές μαζί με στελέχη της ομάδας «Αnubis». Όπως είχε γράψει το Zougla.gr, μετά την Λευκάδα, όπου αναζητούσε τον Μπάμπη Καράμπαλη, στη συνέχεια όργωνε την Αρκαδία προκειμένου, μαζί με άλλα δύο ειδικά εκπαιδευμένα Μαλινουά της ομάδας, να εντοπίσουν τον Κώστα Ασλανίδη. Μαζί του και στις δύο αποστολές, σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας βρισκόταν ο ιδρυτής της «Αnubis», και εκπαιδευτής του «Εcho», Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο οποίος και συντόνιζε τις έρευνες.

Ο αργός και βασανιστικός θάνατος

Η ομάδα επέστρεψε στην Αθήνα και στην βάση της, στην Πεντέλη την Τρίτη 28η Οκτωβρίου, βραδινές ώρες. Ο σκύλος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα και δεν έδειχνε να έχει κάτι. Έτσι κύλισε και η Τετάρτη, ενώ από το απόγευμα της Πέμπτης ξεκίνησαν τα προβλήματα υγείας. Την Παρασκευή το ζώο έκανε εμετούς και στη συνέχεια παρατηρήθηκε αιμόπτυση. Τα στελέχη της ομάδας κινητοποιήθηκαν άμεσα και οδήγησαν τον «Εcho» σε κτηνιατρική κλινική προκειμένου να εξεταστεί. Δόθηκαν οδηγίες, συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και επέστρεψαν στις εγκαταστάσεις στην Πεντέλη. Η υγεία του ζώου όμως δεν καλυτέρευε και το Σάββατο πρωινές ώρες, επιδεινώθηκε. Έτσι τα στελέχη της «Αnubis» κινητοποιήθηκαν εκ νέου και μετέφεραν τον σκύλο σε κτηνιατρική κλινική της Κηφισιάς. Ο σκύλος ήταν σε τραγική κατάσταση. Δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή βραδινές ώρες του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου, με βαριά αιμορραγία από το στόμα και στο στομάχι. Ο κτηνίατρος ανέφερε αρχικά ότι η αιτία θανάτου είναι πιθανή τοξικότητα από κάποια ουσία.

Η υπεύθυνη επικοινωνίας της «Αnubis», Κέλλυ Διακομανώλη μιλώντας στο Zougla.gr υποστήριξε ότι «υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για δηλητηρίαση». Όσον αφορά το ποιος ή ποιοι μπορεί να το έκαναν, αρκέστηκε στο να πει ότι «τον τελευταίο καιρό υπήρχε μια σοβαρή διένεξη με την αντιπολίτευση της Δημοτικής Αρχής της Πεντέλης σχετικά με τις εγκαταστάσεις της ομάδας». Δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά ούτε κατηγόρησε κάποιον ονομαστικά. Επίσης δεν απάντησε σχετικά με το εάν πιστεύει πως ο «Εcho», ενόχλησε ή ενοχλεί κάποιους από υπόθεση που έχει αναλάβει η ομάδα. Δεσμεύθηκε όμως πως, μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες, θα μιλήσει ανοιχτά για το ποιος πιστεύει ότι ήθελε να κάνει κακό στους σκύλους της ομάδας.

«Η υπόθεση βρίσκεται στον εισαγγελέα, έχει υποβληθεί μήνυση και ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα ήταν προμελετημένα διότι η ομάδα διαθέτει συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία που συνδέουν το παρελθόν με την παρούσα κατάσταση. Αυτοί που το έκαναν σίγουρα επόπτευαν τον χώρο διότι ο σκύλος έμεινε μόνο για 30 λεπτά την Τετάρτη το βράδυ και την Πέμπτη το βράδυ στον χώρο προαυλισμού του στις εγκαταστάσεις μας, χωρίς την παρουσία χειριστή. Στο συγκεκριμένο σημείο οι χειριστές δεν βρίσκονται μαζί του, ενώ όλο το υπόλοιπο 24ωρο βρισκόμαστε μαζί του. Άρα η ενέργεια έγινε συγκεκριμένη ώρα και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το πιο πιθανό είναι να πέταξαν κάτι και ο σκύλος να το έφαγε αφού το θεωρούσε ασφαλές μιας και βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων», τόνισε.

Οι πολύκροτες υποθέσεις και η προσφορά του «Echo»

Σημειώνεται πως ο «Echo» δεν ήταν απλώς ένας σκύλος. Ήταν ένας εκπαιδευμένος συνεργάτης, μέλος της εθελοντικής ομάδας «Anubis K9 Search & Rescue», που συμμετείχε σε επιχειρήσεις μεγάλης σημασίας, όπως οι έρευνες στα Τέμπη μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα, οι αναζητήσεις οστών στο Κουλούρι, σε προσπάθεια εντοπισμού αγνοουμένων, η υπόθεση του Βασίλη Καλογήρου, ο οποίος είχε εντοπιστεί νεκρός, η υπόθεση του Μπάμπη Κούτσικου, με συμμετοχή της ομάδας στις σχετικές έρευνες.

Η προσφορά του «Echo» ήταν ανεκτίμητη, με τους χειριστές του να μιλούν για έναν «στρατιώτη» με ένστικτο, αφοσίωση και σπάνια ικανότητα να εντοπίζει ίχνη, εκεί που η ανθρώπινη τεχνολογία αποτύγχανε.

