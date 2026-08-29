Κόουτς ζωής και μυαλού, υπνοθεραπευτής και «προπονητής» ονείρων δήλωνε ο ψυχολόγος με τα αρχικά Π.Δ. που συνελήφθη με ακόμη δύο άτομα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο κομπογιαννίτης γιατρός είχε πλούσιο βιογραφικό, καθώς σε επαγγελματική κάρτα του αναγράφεται ότι είναι γνωστικός νευροψυχολόγος, κλινικός υπνοθεραπευτής και ψυχοθεραπευτής. Ακόμη, ο ίδιος συστηνόταν ως «προπονητής ζωής και μυαλού»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς Π.Δ. διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά, όπου υποδεχόταν τους ασθενείς του. Το αρχηγικό μέλος του κυκλώματος με τα ναρκωτικά στην Αττική μιλούσε για τον ψυχολόγο με την κωδική ονομασία ο «γιατρός».

«Ο γιατρός γύρισε;» – Συνομιλία μέλους της σπείρας με πελάτη

Μέλος κυκλώματος: «Έλα».

Άγνωστος: «Να σου πω. MD έχεις;»

Μέλος κυκλώματος: «Τι;»

Άγνωστος: «MD έχουμε;»

Μέλος κυκλώματος: «Έχω ναι».

Άγνωστος: (ακατάληπτο)

Μέλος κυκλώματος: «Έχω εγώ απ’ όλα».

Άγνωστος: «Ρε άσε το MD από κάτω. Κόκα… έχεις;»

Μέλος κυκλώματος: «Ναι ρε μ…….κα μου τα χει δώσει ο γιατρός βλάκα. Το γνήσιο, το original…»

Άγνωστος: «Ο γιατρός γύρισε;»

Μέλος κυκλώματος: «Όχι δεν το σηκώνει».

Χειροπέδες σε αρχηγικό μέλος του κυκλώματος και στον ψυχολόγο

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασε η αστυνομία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, το μεσημέρι της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Πρόκειται για έναν 41χρονο, «αρχηγικό μέλος» εγκληματικής οργάνωσης, έναν ψυχολόγο με τα αρχικά Π.Δ. που του προμήθευε κάθε λογής ναρκωτική ουσία και έναν 45χρονο. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι ο 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, αποθήκευση, επεξεργασία και διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών, σε περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ειδικότερα, προμηθεύονταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.

Λαϊκή τραγουδίστρια πελάτισσα του ψυχολόγου

Ο 41χρονος και ο ψυχολόγος είχαν σταθερό και «πλούσιο» πελατολόγιο. Μάλιστα πελάτισσα του Π.Δ. είναι και μια λαϊκή τραγουδίστρια με τα αρχικά Γ.Ρ, το όνομα της οποίας βρίσκεται μέσα στη σχετική δικογραφία.

Ακολουθεί διάλογος του 41χρονου φερόμενου αρχηγικού μέλους της εγκληματικής οργάνωσης και της λαϊκής τραγουδίστριας:

Τραγουδίστρια: «Έλα, ακούς;»

Αρχηγικό μέλος: «Έλα».

Τραγουδίστρια: «Φέρε ένα καλό για μας τώρα, ρε. Ένα καλό! Καλό, καλό, όμως! Έλα!»

Τραγουδίστρια: «Έλα Μ……, συνέταιρε!»

Αρχηγικό μέλος: «Κόψε τις μ…….ες. Πες μου κανένα τραγούδι…»

Τραγουδίστρια: «Χα, χα… εεε… άκου να σου πω. Επειδή, ας πούμε, η συμφωνία που κάναμε, πρέπει να την τηρήσεις κατά γράμμα…»

Τραγουδίστρια: «Ωραία. Έλα από δω τώρα. Ξέρεις, τα κλασικά. Ένα πολύ καλό, καλό, καλό, καλό και βάλε κανένα… λίγο δωράκι… έτσι για… για το deal που κάναμε, ξέρεις…»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι, ναι… Δεν κάναμε κάτι. Μόλις το κάνουμε, θα κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε. Έλα. Γεια».

Τραγουδίστρια: «Δεν κάναμε μαζί deal για το καλοκαίρι; Εγώ από πού θα παίρνω; Από αλλού;»

Αρχηγικό μέλος: «Κάτσε καλά τώρα!»

Τραγουδίστρια: «Δεν κάθομαι, ρε, όχι».

Αρχηγικό μέλος: «Έλα».

Τραγουδίστρια: «Έλα! Μην αργείς!»

Αρχηγικό μέλος: «Έλα».

Τραγουδίστρια: «Έχω ξεκινήσει…»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι…»

Τραγουδίστρια: «Εεε… θα έρθω στο φαρμακείο, μου είπες, έτσι;»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι».

Τραγουδίστρια: «Εεε…ντάξει. Φτιάξε ένα καλό, γιατί το χθεσινό ήταν λίγο πικρό, ρε φίλε».

Αρχηγικό μέλος: «Τι πικρό;»

Τραγουδίστρια: «Δεν ξέρω, μου ήταν πολύ πικρό, ρε αδερφέ. Δεν ήταν σαν τα άλλα αυτά που έφερνες, τα προηγούμενα».

Αρχηγικό μέλος: «Το ίδιο είναι, ρε».

Τραγουδίστρια: «Φτιάξε ένα καλό τώρα. Έρχομαι, άντε… Λοιπόν άκου φιλαράκι για να μην τα πολύ λέμε έτσι; Γιατί… Φέρε ένα 60αρι να είναι κανονικό όμως. Αν θες την εκτίμησή μου και θες να’ χουμε πορεία συνέχεια αδερφέ, ένα κανονικό 60αρι, γιατί πίστεψέ με και από αλλού τόσο το παίρνω, κανονικό όμως».

Αρχηγικό μέλος: «Γιατί πήρες να μου πεις αυτά τα πράγματα τώρα;»

Τραγουδίστρια: «Γιατί πήρα να στα πω;»

Αρχηγικό μέλος: «Ναι».

Τραγουδίστρια: Για να μην έχουμε συντριβές.

Αρχηγικό μέλος: «Λοιπόν κλείσε, έλα».

Τραγουδίστρια: «Άντε, κανονικό αδερφέ».

Η «καβάτζα» και το «ghost phone»

Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.

Επιπλέον, οι αγοραπωλησίες πραγματοποιούνταν στην οικία του ή σε κοντινά σημεία, στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.

Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, καθώς είχε και τηλεφωνική σύνδεση τύπου «ghost phone», ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.

Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε 90 αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

834,9 γραμμάρια κάνναβης,

131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»

522,5 γραμμάρια κεταμίνης,

122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,

56,2 γραμμάρια MDMA,

39 γραμμάρια Ecstasy,

180 φαρμακευτικά χάπια,

100 καραμέλες κάνναβης,

103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,

565 ευρώ,

6 ζυγαριές ακριβείας,

2 οχήματα,

μοτοσικλέτα και πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.