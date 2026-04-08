Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ανάρτηση του προέδρου του ΑΚΚΕΛ, Βάκη Τσιομπανίδη, ο οποίος καταγγέλλει νέα υπόθεση απόπειρας παράνομης είσπραξης αγροτικής επιδότησης μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, δηλώθηκε ως αγροτεμάχιο με καλλιέργεια βαμβακιού το νέο νοσοκομείο της Κομοτηνής, με στόχο την είσπραξη ενισχύσεων.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ κάνει λόγο για προκλητική πρακτική, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι θρασύτατοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες», αναφερόμενος σε όσους επιχειρούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστος δήλωσε το νέο νοσοκομείο της Κομοτηνής ως ιδιόκτητο αγροτεμάχιο με καλλιέργεια βαμβακιού, καταθέτοντας αίτηση για επιδότηση. Η υπόθεση αναδεικνύει τα κενά ελέγχου που εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύστημα.

Εντοπίστηκε εγκαίρως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως επισημαίνεται, ο ΟΠΕΚΕΠΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντόπισε την υπόθεση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής, αποτρέποντας την καταβολή της επιδότησης.

Αντί για επιδότηση, η υπόθεση φαίνεται να παίρνει πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τις ευθύνες και τις πιθανές ποινικές προεκτάσεις.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αποκαλύψεων που πλήττουν την αξιοπιστία του μηχανισμού διαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων, ενισχύοντας τα ερωτήματα για την επάρκεια των ελέγχων και τη διαφάνεια.

