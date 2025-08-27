Μία απίστευτη κομπίνα είχαν στήσει οι επιτήδειοι, που λυμαίνονταν τις κοινοτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, χρησιμοποιώντας το Α.Φ.Μ. των ΕΛ.ΤΑ. (Ελληνικά Ταχυδρομεία) για να αποδείξουν ότι μίσθωναν από τον δημόσιο οργανισμό τα βοσκοτόπια τους.

Το γεγονός εντόπισε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), εις βάρος των Ευρωπαϊκών Ταμείων, με επίκεντρο τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.).

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από εσωτερικό έλεγχο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος αποκάλυψε ότι από το 2022 εκατοντάδες αγρότες υπέβαλαν αιτήσεις για επιδοτήσεις βοσκοτόπων, παρουσιάζοντας ψευδώς ότι είχαν μισθώσει συγκεκριμένες εκτάσεις από τα ΕΛ.ΤΑ., χρησιμοποιώντας μάλιστα στα μισθωτήρια συμβόλαια το ΑΦΜ των ΕΛ.ΤΑ.

Κομπίνα με 15 εκατ. ευρώ επιδοτήσεις

Από τον έλεγχο είχε προκύψει ότι, μόνο το 2019, 456 αγρότες είχαν εισπράξει επιδοτήσεις με αυτή τη μεθόδευση, ενώ τα ΕΛ.ΤΑ. εμφανίζονταν να έχουν στην ιδιοκτησία τους 4.500 αγροτεμάχια.

Για την υπόθεση διεξάγεται, ήδη από τα τέλη του 2023, ποινική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με τις δύο Ευρωπαίες Εισαγγελείς να αποστέλλουν παραγγελία στην Οικονομική Αστυνομία, εμπλέκοντας τη στην πρωτοφανή υπόθεση και ζητώντας την άμεση διερεύνηση.

Εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που είχε δοθεί ως επιδότηση, άγγιζε τα 15,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ είχε προκύψει εμπλοκή στην υπόθεση συνολικά 280 κέντρων υποδοχής δηλώσεων ανά την Ελλάδα.