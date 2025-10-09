Σε δηλώσεις προέβη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης, σχετικά με δύο περιστατικά που έλαβαν χώρα στην Κέρκυρα.

1. ΑΠΩΛΕΙΑ 51ΧΡΟΝΟΥ

Η απώλεια του 51χρονου αλλοδαπού άνδρα στην παραλία του Αγίου Σπυρίδωνα, στην Κέρκυρα, βυθίζει στη θλίψη την ευρύτερη ναυτική οικογένεια και υπενθυμίζει, για ακόμη μία φορά, ότι η ασφάλεια στη θάλασσα και στις ακτές πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η πρόληψη είναι το ισχυρότερο μέσο προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Η σωστή ενημέρωση των πολιτών, η συνεχής παρουσία ναυαγοσωστών, η απαγόρευση κολύμβησης σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η άμεση κινητοποίηση των Αρχών είναι καθοριστικοί παράγοντες, για την αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών.

Παράλληλα, απαιτείται η εντατικοποίηση και αυστηροποίηση των ελέγχων από τις Λιμενικές Αρχές, ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης ετοιμότητα και η αποτελεσματική πρόληψη κινδύνων.

Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό, υπευθυνότητα και συνεχή επαγρύπνηση. Η ανθρώπινη ζωή δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

2. ΒΛΑΒΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

Τα δύο περιστατικά μηχανικής βλάβης σκαφών που σημειώθηκαν την Τέταρτη 8 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν με απόλυτη επιτυχία χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση των Λιμενικών Αρχών. Οι επιβαίνοντες είναι όλοι καλά στην υγεία τους και δεν παρατηρήθηκε καμία θαλάσσια ρύπανση.

Η ετοιμότητα και ο επαγγελματισμός που επέδειξαν τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος αποδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν καθημερινά στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η πρόληψη, η συντήρηση των σκαφών, οι επιθεωρήσεις και η αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων από τις Λιμενικές Αρχές, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Η θάλασσα απαιτεί σεβασμό, εγρήγορση και συνεχή εκπαίδευση, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια όλων όσων ταξιδεύουν.

Συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμεναρχείου Κέρκυρας για την αμεσότητα, την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα που επέδειξαν κατά τη διαχείριση των περιστατικών!