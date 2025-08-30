Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ (Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικώ θαλαμηγων) , Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, έκανε δηλώσεις με σχετικά με δύο πρόσφατα περιστατικά στη Λευκάδα και την Νάξο

Το πρώτο αφορά τον τραυματισμό 30χρονου καβοδέτη στη Νάξο, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πρόσδεσης επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου στο λιμάνι της Νάξου.

Το δεύτερο αφορά την σύλληψη κυβερνήτη τουριστικού σκάφους στην Λευκάδα, το οποίο μετέφερε υπεράριθμους επιβάτες.

Και τα δύο περιστατικά υπογραμμίζουν πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα.

Διαβάστε τις δηλώσεις του κ. Βάλλη: