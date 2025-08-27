O πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, έκανε δηλώσεις σχετικά με δύο πρόσφατα περιστατικά στην Κέρκυρα:

Το πρώτο αφορά εκμισθωμένη λέμβο που έμεινε ακυβέρνητη λόγω έλλειψης καυσίμων στην περιοχή «Νησάκι», με άμεση παρέμβαση του Λιμενικού για τη διάσωση των επιβαινόντων.

Το δεύτερο αφορά τη σύλληψη 77χρονου πλοιάρχου στην περιοχή της Αγνής Κέρκυρας, ο οποίος παραβίασε βασικούς κανόνες ναυσιπλοΐας. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 77 ετών να βρίσκεται στη θέση του πλοιάρχου; Πώς είναι δυνατόν το σκάφος να εκτελεί δρομολόγιο χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά;

Και τα δύο περιστατικά υπογραμμίζουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στη θάλασσα, με την ίδια επαναλαμβανόμενη φράση να συνοψίζει την ανησυχία μας: «ποτέ ξανά».

Διαβάστε τις δηλώσεις του κ. Βάλλη: