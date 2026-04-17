Ακολουθεί δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη, για την ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων υλικών:

«Με ιδιαίτερη ανησυχία ενημερωθήκαμε για την πρόσφατη καταγγελία σχετικά με την ανεξέλεγκτη απόρριψη εκατοντάδων ληγμένων φωτοβολίδων, οι οποίες εντοπίστηκαν εντός πλαστικού δοχείου σε υπαίθριο χώρο, πλησίον του δρόμου που οδηγεί προς την Ιερά Μονή Παναχράντου.

Το περιστατικό αυτό συνιστά ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας. Οι φωτοβολίδες, ακόμη και όταν έχουν λήξει, ενδέχεται υπό προϋποθέσεις να παραμένουν ενεργές και επικίνδυνες, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, τραυματισμών ή ακόμη και εκδήλωσης πυρκαγιάς – ιδίως σε περιόδους όπου οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της φωτιάς.

Η εικόνα της ανεξέλεγκτης απόρριψης επικίνδυνων υλικών σε φυσικούς χώρους δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Πρόκειται για ένα μείζον ζήτημα που άπτεται άμεσα της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος και της πρόληψης καταστροφικών συνεπειών.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με παρόμοιες καταστάσεις. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε επανειλημμένα μάρτυρες περιστατικών που οδηγούν σε πυρκαγιές, τραυματισμούς και απώλειες ανθρώπινων ζωών, εξαιτίας της αμέλειας, της έλλειψης ελέγχων και της απουσίας άμεσης παρέμβασης.

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι, τα τελευταία τέσσερα (4) συνεχόμενα έτη, έχουμε προχωρήσει σε σειρά παρεμβάσεων, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και επισημαίνοντας την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή τέτοιων περιστατικών. Έχουν ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο Υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας καθώς και ο Υπουργός κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το Υπουργείο Ναυτιλίας εμφανίζεται θετικό στη θεσμοθέτηση νέων κανονισμών, ωστόσο την κύρια ευθύνη για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων φέρει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο έχουμε ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει ανταπόκριση.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος δεν μπορεί να περιμένει. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση πριν βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα ακόμη σοβαρό συμβάν.

Η ευθύνη είναι συλλογική, αλλά η δράση οφείλει να είναι άμεση και αποτελεσματική».