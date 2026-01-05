Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε παρέμβαση, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ενός δυστυχήματος στον τομέα των αερομεταφορών, παρομοιάζοντας την κατάσταση με την τραγωδία των Τεμπών. Στην ανάρτησή της, επικαλείται τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια, οι οποίοι αναφέρουν σοβαρές ελλείψεις στις διαδικασίες ασφάλειας. Ειδικότερα, αναφέρεται στην πρόσφατη παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραβίαση των κανονισμών σχετικά με την προσέγγιση αεροσκαφών μέσω πλοήγησης βάσει επιδόσεων στους αερολιμένες.

Η Καρυστιανού κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολούθησε και στους σιδηροδρόμους, αγνοώντας επιδεικτικά τους ειδικούς και τις προειδοποιήσεις τους. Υπογραμμίζει ότι η αδιαφορία της Κυβέρνησης έχει καταστεί συστηματική, με αποτέλεσμα τα δυστυχήματα να μην είναι απλώς «ατυχείς στιγμές», αλλά προδιαγεγραμμένα εγκλήματα.

Η ίδια κάνει λόγο για μια κυνική παραδοχή της Κυβέρνησης που, μετά την τραγωδία των Τεμπών, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τέτοια γεγονότα συμβαίνουν «παντού». Μια δήλωση, σύμφωνα με την Καρυστιανού, που υποτιμά τη λογική και κυρίως τη ζωή των πολιτών.

Κλείνει την παρέμβασή της καλώντας τους πολίτες να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, να απαιτήσουν σεβασμό και να εργαστούν για την επίτευξη του οράματος ενός πραγματικού Κράτους Δικαίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων στα αεροδρόμια για τον κίνδυνο ενός νέου αεροπορικού δυστυχήματος πληθαίνουν. Η Κυβέρνηση, ωστόσο, επιμένει στην ίδια τακτική που ακολούθησε και στους σιδηροδρόμους: αγνοεί επιδεικτικά τους ειδικούς.

Αυτή η στάση αποδεικνύει πως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν η αδιαφορία συστηματοποιείται, τα δυστυχήματα παύουν να είναι «ατυχείς στιγμές» και γίνονται προδιαγεγραμμένα εγκλήματα. Ακόμα και μετά την τραγωδία των Τεμπών, η επικοινωνιακή γραμμή παραμένει η ίδια: «συμβαίνουν παντού αυτά».

Μια κυνική παραδοχή που παίζει με τη λογική και κυρίως με τη ζωή μας. Το πιο εξοργιστικό; Προτιμούν το κλίμα ανασφάλειας στις μεταφορές, τον διεθνή διασυρμό, τα πρόστιμα και τις νομικές εμπλοκές της χώρας από το να εκσυγχρονίσουν τον εξοπλισμό και να εφαρμόσουν τους Κανόνες Ασφαλείας. Αποδεικνύουν άλλη μία φορά ότι οι έννοιες της ευσυνειδησίας και του κοινού καλού, τους είναι προφανώς άγνωστες.

Για πόσο ακόμα θα παραμένουμε αδρανείς θεατές; Μέχρι να υποστούμε την επόμενη τραγωδία; Όχι! Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να αξιώσουμε σεβασμό και να κατακτήσουμε το όραμα ενός πραγματικού Κράτους Δικαίου».