Ολοκληρώνεται η εσωτερική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για τα πρόσφατα επεισόδια στην Πολυτεχνική Σχολή και θα υπάρξει η επίσημη αναφορά, όπως ζητήθηκε από το υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με σημερινή δήλωση των πρυτανικών αρχών.

Στη δήλωση αναφέρεται ακόμη πως Πρυτανεία και Υπουργείο Παιδείας βρίσκονται στην ίδια πλευρά και δίνουν από κοινού τη μάχη -η οποία, όπως επισημαίνεται, έχει ήδη αποδώσει σημαντικούς καρπούς– για ελεύθερα, δημοκρατικά και ασφαλή δημόσια πανεπιστήμια.

«Αυτό επιβεβαιώθηκε πλήρως στη συνάντηση που είχαμε νωρίτερα σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας με την Υπουργό Παιδείας κα Σοφία Ζαχαράκη και τον Υφυπουργό κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου. (…) Έχουμε πλήρη επίγνωση ως Πρυτανεία των δεσμεύσεων και των ευθυνών μας, έναντι του νόμου, αλλά κυρίως της ευθύνης μας έναντι των φοιτητών και των οικογενειών τους» καταλήγει η δήλωση.