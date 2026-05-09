Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργος Βάλλης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση αναφορικά με το στρατιωτικού τύπου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθώ τις εξελίξεις γύρω από τον εντοπισμό στρατιωτικού τύπου θαλάσσιου drone στη Λευκάδα, ενός περιστατικού που θεωρώ εξαιρετικά σοβαρό και επικίνδυνο για την ασφάλεια πολιτών, ναυτικών και επισκεπτών της περιοχής.

Το γεγονός ότι ένα μη επανδρωμένο σκάφος, φορτωμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, βρέθηκε σε μια περιοχή όπου κινούνται καθημερινά ψαράδες, τουριστικά σκάφη, λουόμενοι και οικογένειες, προκαλεί εύλογο φόβο και τεράστιο προβληματισμό.

Αν είχε σημειωθεί έκρηξη, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τραγικές, με απώλειες ανθρώπινων ζωών και ανυπολόγιστες επιπτώσεις για τον ελληνικό τουρισμό και τη ναυσιπλοΐα.

Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως κάτι απλό ή τυχαίο. Οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να διερευνήσουν πλήρως πώς βρέθηκε ένα τέτοιο πολεμικό σύστημα σε ελληνική περιοχή, ποιος ήταν ο πραγματικός του προορισμός και αν υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για τη χώρα.

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρήνης, ναυτιλίας και τουρισμού και δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο μεταφοράς ή δράσης πολεμικών επιχειρήσεων τρίτων. Προτεραιότητα όλων πρέπει να είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η ασφάλεια των πολιτών και η διαφύλαξη της εικόνας των ελληνικών νησιών.

Οι νησιώτες, οι άνθρωποι της θάλασσας και οι επισκέπτες του Ιονίου πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς. Περιμένω ξεκάθαρες απαντήσεις και άμεσες ενέργειες ώστε να μην υπάρξει ποτέ ξανά παρόμοιος κίνδυνος στα ελληνικά νερά.