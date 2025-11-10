Το περιστατικό που ήρθε στη δημοσιότητα και αφορά λιμενικό στέλεχος κατηγορούμενο για αποτρόπαιες πράξεις ασέλγειας προκαλεί οργή, αποτροπιασμό και ντροπή. Είναι απαράδεκτο και κατακριτέο για οποιονδήποτε πολίτη, πολλώ δε μάλλον για έναν άνθρωπο με στολή, που έχει ορκιστεί να υπηρετεί την κοινωνία και να προστατεύει τους αδύναμους.

Είναι ντροπή για έναν οικογενειάρχη, πατέρα δύο παιδιών, να εμπλέκεται ακόμη και ως κατηγορούμενος, σε πράξεις τέτοιας ηθικής βαρβαρότητας. Τέτοιες συμπεριφορές δεν εκπροσωπούν το Λιμενικό Σώμα, το οποίο αποτελείται στη συντριπτική του πλειονότητα από έντιμους, εργατικούς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη για την ασφάλεια της θάλασσας και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε καμία μεμονωμένη περίπτωση να αμαυρώσει την τιμή και την υπόληψη ενός Σώματος που έχει προσφέρει τόσα στη χώρα. Η Δικαιοσύνη οφείλει να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά, και αν οι κατηγορίες αποδειχθούν, να υπάρξουν παραδειγματικές κυρώσεις.

Η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια, αξιοκρατία και ήθος. Και το Λιμενικό, όπως και κάθε θεσμός, οφείλει να αποδεικνύει καθημερινά ότι δεν είναι όλοι ίδιοι, και ότι οι αξίες της ευθύνης, της ακεραιότητας και της προστασίας του ανθρώπου παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.

Γ.Ν.