Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, προέβη σε δήλωση για τη σοβαρή επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο:

«Το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στα στενά του Ορμούζ συνιστά μια εξαιρετικά σοβαρή και επικίνδυνη εξέλιξη για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Ελληνόκτητο πλοίο δέχθηκε επίθεση από πλωτό μέσο ιρανικών δυνάμεων, με χρήση πυροβόλου όπλου που στόχευσε τη γέφυρα. Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν μπορεί να εκληφθεί ως απλή προσπάθεια παρεμπόδισης. Αντιθέτως, καταδεικνύει πρόθεση πρόκλησης θανάσιμου τραυματισμού σε μέλος του πληρώματος.

Στο πλοίο επέβαιναν 21 ναυτικοί, ουκρανικής και φιλιππινέζικης καταγωγής, οι οποίοι εκτέθηκαν σε άμεσο και αδικαιολόγητο κίνδυνο. Το γεγονός ότι δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες δεν μειώνει σε καμία περίπτωση τη σοβαρότητα της επίθεσης.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου και δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση μέσω πράξεων βίας, εκφοβισμού ή αυθαίρετης επιβολής «διοδίων» με τη χρήση όπλων ή απειλών.

Καταδικάζουμε απερίφραστα το περιστατικό και υπογραμμίζουμε την ανάγκη άμεσης και συντονισμένης διεθνούς αντίδρασης. Η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ απαιτεί ενισχυμένα μέτρα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της συνοδείας από ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες.

Από εκπρόσωπο της εταιρείας σχετικά με το πλοίο «Epaminondas» διευκρινίστηκε ότι ιρανικές πηγές προέβησαν σε δηλώσεις περί κατάληψης του πλοίου, χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».