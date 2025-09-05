Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης Παυλόπουλος με δήλωσή του, αναφέρεται στην απώλεια του Νίκου Παπαδάκη τονίζοντας:

«Έφυγε σήμερα από την ζωή ο από την σύστασή του, το 2000, Γενικός Διευθυντής του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης.

Υπήρξε ευγενές τέκνο της Κρήτης, ένας πραγματικός Ευπατρίδης, ο οποίος αφιέρωσε, κυριολεκτικώς, την ζωή του και τις εμβριθείς ιστορικές γνώσεις του στην υπεράσπιση και διαφύλαξη του έργου και των πολιτικών παρακαταθηκών του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Θα μείνει πάντα χαραγμένη στην μνήμη μου, πέρα από την ειλικρινή φιλία μας, η υποδειγματική συνεργασία μας, ιδίως κατά την θητεία μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και έως σήμερα. Εύχομαι οι διάδοχοί του να ακολουθήσουν το παράδειγμά του πάνω στα δικά του ανεξίτηλα βήματα. Αιωνία η Μνήμη του».