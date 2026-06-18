Στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως μετέβη σήμερα το πρωί ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Δημήτρης Λιγνάδης, προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό.

Ο 62χρονος καλλιτέχνης, που είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για δύο βιασμούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την επιβολή αυστηρότερης ποινής, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της αρχικής απόφασης.

Έτσι ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης κάθεται εκ νέου στο εδώλιο κατηγορούμενος για τρεις βιασμούς, οι οποίοι αφορούν περιστατικά που σημειώθηκαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο.

Η απόφαση του δικαστηρίου να κάνει δεκτή την έφεση του εισαγγελέα, η οποία αφορά το ύψος της ποινής που του είχε επιβληθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο, αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να τιμωρηθεί ο 62χρονος καλλιτέχνης με ακόμη με αυστηρότερη ποινή από το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο.

Παράλληλα σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα, με σκοπό να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση και η αντιληπτική ικανότητα των καταγγελλόντων.

Από την πλευρά της η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα, προτείνοντας την αναβολή της δίκης, προκειμένου αυτό να ικανοποιηθεί.

«Οι μάρτυρες εξετάστηκαν στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο με φυσική παρουσία χωρίς να αναγνωστούν οι καταθέσεις τους. Θα πρέπει να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος ως πραγματογνώμονας και να αναβληθεί η υπόθεση προκειμένου αυτός να τους προετοιμάσει για την εξέταση και να παρίσταται στην εξέτασή τους από το δικαστήριο», τόνισε η εισαγγελέας.