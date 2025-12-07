«Δεν ζητούν ελεημοσύνη, αλλά δικαιοσύνη για τον ιδρώτα τους», αναφέρει για τους αγρότες και κτηνοτρόφους του Νομού, οι οποίοι έχουν στήσει το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων, επί του ΒΟΑΚ, ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης.

Ο Δήμαρχος, αφού επισκέφτηκε τους αγροτοκτηνοτρόφους, τόνισε πως πρόκειται για «ανθρώπους που, παρά τις δυσκολίες, κρατούν ακόμη όρθια τα χωριά μας … Οι αγρότες μας δεν βγήκαν στον δρόμο από επιλογή. Βγήκαν γιατί δεν έχουν πια ανάσα.

Το κόστος παραγωγής, το ρεύμα, τα καύσιμα, οι ζωοτροφές, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές τους γονατίζουν».

Διευκρίνισε ότι «ο Δήμος θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα στους αγρότες, με σεβασμό και αγώνα. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε το δίκιο τους … Από αυτό το μπλόκο δεν στέλνω πολιτικά συνθήματα. Στέλνω μια ανθρώπινη φωνή αγωνίας.

Ο πρωτογενής τομέας δεν είναι δείκτες και νούμερα. Είναι πρόσωπα, οικογένειες, παιδιά που περιμένουν στο σπίτι τον πατέρα και τη μάνα να γυρίσουν από το χωράφι.

Και αν χαθεί ο αγρότης, δεν χάνεται μόνο ένα επάγγελμα, χάνεται μια ολόκληρη ιστορία ζωής».

Όπως είπε, ως Δήμαρχος, αλλά πάνω απ’ όλα ως άνθρωπος του τόπου, στέλνει ένα μόνο μήνυμα προς την Πολιτεία: «Ακούστε τους. Κοιτάξτε τους στα μάτια. Στηρίξτε τους έμπρακτα. Γιατί χωρίς τους ανθρώπους της γης, δεν υπάρχει ούτε τροφή, ούτε ύπαιθρος, ούτε μέλλον για αυτόν τον τόπο».