Σαφείς αιχμές κατά των ιθυνόντων άφησε ο Δήμαρχος Πάτρας Κώστας Πελετίδης για την ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης με το μέτωπο της φωτιάς, που κύκλωσε την Αχαΐκή πρωτεύουσα

«Η πόλη καίγεται, γιατί οι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν ή δεν έχουν τα μέσα, όπως λένε, γιατί δεν τα προμηθευόμαστε. Δυστυχώς, οι πόροι της χώρας δίνονται για άλλα πράγματα και όχι για να έχουμε τον εξοπλισμό για να μπορούμε να σβήσουμε τις φωτιές. Γιατί το κόστος – όφελος που έχουν στο μυαλό τους, δεν «κουμπώνει» με το όφελος του λαού μας».

«Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας».