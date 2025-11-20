Η «Ζούγκλα» δημοσιεύει όσα καταγράφηκαν στο Βιβλίο Συμβάντων της ΕΛ.ΑΣ. για τη Δήμητρα Ματσούκα, αναφορικά με τις παραβάσεις στις οποίες εμπλέκεται, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. Σημειώνεται ότι η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη και θα δικαστεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Τι καταγράφεται στο Βιβλίο Συμβάντων

«23:40΄ – 19/11/2025, ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΑΗΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ.

Ανωτέρω τόπο και χρόνο, συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, η ΜΑΤΣΟΥΚΑ Δήμητρα του Δημητρίου και της Ελένης, γεν. 19/01/1974 στην Αθήνα, κατά παράβαση του άρθρου 290Α του Π.Κ. «Επικίνδυνη οδήγηση» και των αρ. 98,46 και 94 του Ν. 5209/25 περί Κ.Ο.Κ. ήτοι «Στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης», «Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης» και «Στέρηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας».

Ειδικότερα αναφέρεται ότι, η ανωτέρω συλληφθείσα κατελήφθη να οδηγεί το υπ’ αρίθμ. ΖΝΕ-4174 Ι.Χ.Ε. αυτ/το, επί της οδού Αθηνάς, στο ύψος της οδού Δανάης και να κινείται με ταχύτητα (97) χλμ./ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των (50) χλμ./ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα Ρ-32, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά (47) χλμ./ώρα, μετρηθείς με φορητή συσκευή ελέγχου ταχύτητας RADAR, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η οδηγός στερείται της άδειας ικανότητας οδήγησης, καθόσον της είχε αφαιρεθεί την 10/10/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και να στερείται πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες αφαιρέθηκαν την 16/11/2025 από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Προανάκριση ενεργείται από το Α΄Τ.Τ. Ν/Α Αττικής.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος αλκοόλης στην ανωτέρω οδηγό, με θετικό αποτέλεσμα (ποσοστό πρώτης μέτρησης 0,42mg/l και ποσοστό δεύτερης μέτρησης 0,38mg/l).

Τέλος, η ανωτέρω οδηγός προσήχθη στην έδρα του Α΄ Τ.Τ. Ν/Α Αττικής, οπού και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.»