Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο νομικός εκπρόσωπος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με το σκάνδαλο του μπάσκετ.

Λίγες ώρες μετά τις συλλήψεις των έξι εμπλεκόμενων, ο δικηγόρος απάντησε στα περί σκευωρίας που ισχυρίζεται ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, για τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν και για τον λόγο που εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης.

«Σε αυτή την υπόθεση, η κατηγορία είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα. Θέλω να πω με αυτό ότι ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από τον αθλητικό Νόμο, όπου προβλέπεται ποινή κάθειρξης μέχρι 10 χρόνια. Όταν κάποιοι επιχειρούν να χειραγωγήσουν αποτελέσματα σε αγώνες καλαθοσφαίρισης και, γενικά, σε αγώνες, και όταν κάποιοι έχουν ως σκοπό, πέρα από τη χειραγώγηση, να υπάρχει και στοιχηματισμός, τότε, ακριβώς επειδή τα στοιχεία αυτά είναι πολύ ισχυρά, ασκείται κακουργηματική δίωξη.

Οι κατηγορούμενοι δεν κλήθηκαν με απλή κλήση κατηγορουμένου, αλλά με εντάλματα σύλληψης. Το ένταλμα σύλληψης δίνει και ένα άλλο μήνυμα: ότι αυτοί οι άνθρωποι θεωρούνται επικίνδυνοι, καθώς σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις. Μόνο όταν υπάρχει επικινδυνότητα τέλεσης άλλων αδικημάτων ή κίνδυνος διαφυγής ή φυγής, ο ανακριτής καλεί κάποιον με ένταλμα σύλληψης.

Η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος:

Ακούω ότι μιλούν για σκευωρία… Να απαντήσω στους δικηγόρους τους… Αν σε έναν δημόσιο διάλογο, υποστηρίξουν αυτά που άκουσα σήμερα περί σκευωρίας. Ποιοι έκαναν τη σκευωρία; Ο δικαστής; Η ανακρίτρια που εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης; Ή ο εισαγγελέας που άσκησε την κακουργηματική δίωξη; Ή είναι τόσο αφελείς αυτοί οι άνθρωποι, ώστε κάποιοι μάρτυρες, που μπορεί να υπάρχουν, να δημιούργησαν μια σκευωρία και να τους ξεγέλασαν; Η κατηγορία αυτή είναι δομημένη σε γραπτά μηνύματα», είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ακόμη, νομικός εκπρόσωπος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, της οποίας η καταγγελίας αποτέλεσε την αρχή της έρευνας, υπενθύμισε τα εξής:

«Γυρίζω στον Απρίλιο, λίγους μήνες πριν. Είχαμε κάνει μια καταγγελία από την πλευρά της ΚΑΕ Μαρούσι, ότι υπήρχε ουσιαστικό ασυμβίβαστο ανάμεσα στην ιδιότητα του προέδρου της ΕΟΚ και στην ιδιότητα του αφανή εταίρου και ουσιαστικού διευθύνοντος συμβούλου σε ΚΑΕ. Δικαιωθήκαμε. Η ΕΕΑ έκρινε ότι πραγματικός ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο κ. Λιόλιος. Εκείνη την ημέρα σάς είπα πως υπάρχουν μηνύματα από τα οποία φαίνεται ότι ο κ. Λιόλιος είχε προνομιακή ενημέρωση από στελέχη της ΚΕΔ, καθώς λάμβανε πληροφορίες για τους ορισμούς διαιτητών στους αγώνες. Μάλιστα, ο ίδιος έλεγε στον τότε συνεργάτη του, Ηλία Παπαθεοδώρου: “Απόρρητο αυτό που λέω”.

Δεχτήκαμε επιθέσεις. Κατατέθηκαν μηνύσεις κατά στελεχών και νόμιμων εκπροσώπων της ΚΑΕ Μαρούσι, με τον ισχυρισμό ότι, μέσω της χρήσης των μηνυμάτων, παραβιάστηκαν δήθεν προσωπικά δεδομένα. Η νομολογία του Αρείου Πάγου είναι με το μέρος μας. Εν προκειμένω, έχουμε μια δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, με βάση μηνύματα».

Τέλος, απέρριψε τις φήμες που κυκλοφορούν περί εμπλοκής παραγόντων του Ολυμπιακού και πολιτικών προσώπων, σημειώνοντας πως στο επίκεντρο της συγκεκριμένης δικογραφίας βρίσκονται διαιτητές.

Η καταγγελία που άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου»

Η έρευνα ξεκίνησε από καταγγελία της ΚΑΕ Αμαρουσίου τον Απρίλιο του 2026, η οποία αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) και τον Πρόεδρό της, Βαγγέλη Λιόλιο.

Ακολούθησαν καταγγελίες – καταθέσεις οκτώ μαρτύρων, εκ των οποίων οι δύο κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικοί, γιατί έχουν γνώση για το «στήσιμο» αγώνων. Οι δύο μάρτυρες φαίνεται να έχουν δωροδοκηθεί στο παρελθόν, ωστόσο δεν θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες καθώς προσήλθαν αυτοβούλως για να καταγγείλουν τα όσα γνώριζαν για τις παράνομες πράξεις στον χώρο του μπάσκετ.

Σήμερα, το μεσημέρι, στη 13:00 αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, σχετικά με τις ραγδαίες εξελίξεις στο σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει τον κόσμο της καλαθοσφαίρισης.