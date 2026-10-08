Για τη σφοδρή διαμάχη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και για το τι πρόκειται να συμβεί με τα δικαιώματα των τραγουδιών τους, μίλησε ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Όπως ανέφερε, έχει λάβει σαφή εντολή να σταματήσει κάθε προσπάθεια εξωδικαστικής συνεννόησης.

«Έχω εντολή να σταματήσω οποιοδήποτε διάλογο για συμβιβασμό και όλα θα λυθούν στα δικαστήρια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μπορεί ο Καρβέλας να απαγορεύσει στη Βίσση να τραγουδά τα τραγούδια του;

Απαντώντας στο ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να επιχειρήσει να απαγορεύσει στην Άννα Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια του, ο κ. Δημητρακόπουλος υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο είναι νομικά πολύ δύσκολο.

Όπως εξήγησε, τα περιουσιακά δικαιώματα έχουν μεταβιβαστεί σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, ενώ στον δημιουργό παραμένει το ηθικό δικαίωμα, το οποίο δεν μεταβιβάζεται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, για να πετύχει δικαστικά μία απαγόρευση, ο Νίκος Καρβέλας θα έπρεπε να αποδείξει ότι η Άννα Βίσση προσβάλλει το ηθικό του δικαίωμα μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τα τραγούδια.

Ο δικηγόρος εκτίμησε ότι οι πιθανότητες να γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα είναι πολύ περιορισμένες, επισημαίνοντας ότι η τραγουδίστρια ερμηνεύει τα συγκεκριμένα τραγούδια εδώ και περισσότερα από 35 χρόνια.

Η οικονομική διαφορά πίσω από την κόντρα

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την πλευρά της Άννας Βίσση, το ζήτημα είναι καθαρά οικονομικό.

Όπως υποστήριξε, λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να ζήτησε ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Άννα Βίσση τού είχε παραχωρήσει στο παρελθόν δάνειο άνω των 500.000 ευρώ, ενώ, κατά τον ίδιο, ο Νίκος Καρβέλας είχε ήδη λάβει περίπου 350.000 ευρώ από την παραγωγή για πνευματικά δικαιώματα.

«Μουτζουρώνουν τη δημόσια εικόνα τους»

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να υπάρξει στο μέλλον νέα συνεργασία ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, ο δικηγόρος της Άννας Βίσση εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την παρούσα φάση.

Τόνισε ότι και οι δύο αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και πως η δημόσια σύγκρουσή τους πλήττει την εικόνα τους.

Όπως είπε, είχε επιχειρήσει να λειτουργήσει ως γέφυρα επικοινωνίας, όμως πλέον «έχουν θυμώσει» και η εντολή που έχει είναι η υπόθεση να οδηγηθεί στα δικαστήρια.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα επιχειρούσε εκ νέου να βοηθήσει σε μία προσέγγιση, εφόσον του το ζητούσε η εντολέας του.

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος απέρριψε, τέλος, τα σενάρια ότι η δημόσια κόντρα μπορεί να είναι προσχεδιασμένη για λόγους δημοσιότητας.

«Είναι καθαρά οικονομικό το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι μία σύγκρουση με αρνητικό αντίκτυπο και για τις δύο πλευρές δεν θα είχε επικοινωνιακό όφελος.

«Μακάρι να ήταν στημένο, αλλά δεν είναι», κατέληξε.