Ο Δημήτρης Κ. γνώριζε πολύ καλά το ζευγάρι στον Λόγγο της Αιγιαλείας. Ήταν φίλος με τη Μαρία και τον Ιταλό. Τον Μάρκο τον ήξερε από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο χωριό. Ήξερε πολύ καλά και το παιδί, τον Ολύμπιο.

Ο Δημήτρης εξηγεί πως οι σχέσεις του ζευγαριού ήταν ήρεμες και ομαλές. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στην Ιταλία. Ο Μάρκο ήταν συνταξιούχος. Όταν χρειάστηκε να νοσηλευτεί η Μαρία στην Ιταλία, τη φιλοξένησε η αδελφή του Μάρκου. Πολύ ομαλές ήταν και οι σχέσεις του Ιταλού με τον γιό της Μαρίας, τον Ολύμπιο, ο οποίος πρόσφατα είχε εγκατασταθεί στη Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές.

Με λίγα λόγια, ο Δημήτρης, αν και στενός φίλος, δεν είχε εντοπίσει – εξωτερικά τουλάχιστον – σημάδια έντασης ή προστριβών.

Την ημέρα του φονικού, ο Δημήτρης, που επέστρεφε από ένα τοπικό μικροβιολογικό εργαστήριο, έλαβε μία περίεργη κλήση από τον Μάρκο, τον Ιταλό σύντροφο της Μαρίας. Από τη συσκευή ακουγόταν μία φωνή κάτι μεταξύ κραυγής αγωνίας και λυγμού: «Dimitri, Dimitri subito». Αμέσως έσπευσε στο σπίτι του ζευγαριού.

Ο ίδιος διηγείται τις σκηνές που ακολούθησαν και έμειναν χαραγμένες για πάντα στο μυαλό του: