Στο πολύκροτο επεισόδιο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο ΟΑΚΑ αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Καλεσμένος του Θανάση Λάλα, ο ανιψιός του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε για πρώτη φορά τόσο εκτενώς στο επεισόδιο με τον επιχειρηματία κατά το Final Four της Euroleague τονίζοντας ότι βασικός λόγος που ο Μαρινάκης τα έχει βάλει μαζί του είναι επειδή κατά την περίοδο που ήταν στο πρωθυπουργικό γραφείο του είχε πει κάποια «όχι», τα οποία μάλιστα δεν ήταν αποκλειστικά δικά του, αλλά του ιδίου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

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