Για «θράσος δίχως όρια» κατηγορεί τον Βαγγέλη Μαρινάκη ο Γρηγόρης Δημητριάδης με αφορμή μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μετά το σοβαρό επεισόδιο που έγινε, λίγο πριν ξεκινήσει ο τελικός του Final 4 της Euroleague, και καταγράφηκε από τις εκατοντάδες κάμερες του κλειστού του ΟΑΚΑ.

«Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους… Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων», ξεκαθαρίζει ο Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτησή του στα social media, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Μαρινάκη, δε θα κάνετε τη χώρα Κολομβία».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη

«Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον μου. Το θράσος του δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άνανδρη επίθεσή του, με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του, θέλει να βγει κι από πάνω συνεχίζοντας τις χυδαίες πρακτικές του. Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες της ιστορίας του.

Για να το ξεκαθαρίζουμε: το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, την τιμή και την υπόληψή μου. Λέξεις που ο κ. Μαρινάκης δε γνωρίζει.

Είναι αδιανόητο, όποιες διαφορές κι αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο.

Σε αντίθεση με τον κ. Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των Αρχών για τυχόν διευκρινίσεις.

Άλλωστε, ουδέποτε έχω απασχολήσει την ελληνική Δικαιοσύνη. Αντίθετα, ο κ. Μαρινάκης την έχει απασχολήσει πολλάκις, με πιο πρόσφατη την ποινική δίωξη του στην υπόθεση δολοφονίας Λυγγερίδη. Είναι το λιγότερο οξύμωρο, λοιπόν, να παριστάνει ο κ. Μαρινάκης τον θεματοφύλακα της νομιμότητας και τον κήνσορα της ηθικής.

Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δε θα μας κυλήσει ο κ. Μαρινάκης όλους στον βούρκο του.

Κύριε Μαρινάκη, δε θα κάνετε τη χώρα Κολομβία».

Η μήνυση του Βαγγέλη Μαρινάκη

Το μεσημέρι της Τρίτης 26 Μαΐου, οι δικηγόροι του εφοπλιστή και εκδότη Βαγγέλη Μαρινάκη κατέθεσαν μήνυση σε βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη, επικαλούμενοι το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα, περί απλής σωματικής βλάβης.

Πρόκειται για πλημμέλημα και σύμφωνα με νομικούς κύκλους δικονομικά, η μήνυση αυτή μπορεί να σταθεί οριακά αλλά βεβαίως όλα θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο ο Εισαγγελέας θα την αντιμετωπίσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας», και από το μαγνητοσκοπημένο υλικό που έχει καταγραφεί από τις κάμερες του σταδίου και άρα βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου αθλητικού Εισαγγελέα και μετά και από την παραπάνω εξέλιξη, ο Γρηγόρης Δημητριάδης αντιμετωπίζει πιθανή κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος, αλλά σε περίπτωση που η αθλητική Δικαιοσύνη προχωρήσει σε διώξεις, όπως ψιθυρίζεται στους νομικούς κύκλους της Αθήνας, τότε ο εφοπλιστής – εκδότης, Βαγγέλης Μαρινάκης αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, σύμφωνα με τον νέο αθλητικό νόμο και όσα άφησε να εννοηθεί το πρωί της Τρίτης σε τηλεοπτικό πάνελ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.

Νομικοί κύκλοι πάντως εξηγούν πως πιθανότατα η πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη έσπευσε να καταθέσει μήνυση έστω και με βάση το άρθρο 308 του Ποινικού Κώδικα μόνο και μόνο για αποκτήσει προβάδισμα σε αυτή την υπόθεση προκειμένου να ελιχθεί περεταίρω αν και όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Είναι προφανές ότι δεν διαφεύγει της προσοχής των νομικών συμβούλων του εφοπλιστή πως και η κατηγορία σε βαθμό πλημμελήματος, αλλά και το ίδιο το οπτικό υλικό από το στάδιο αφυδατώνει την κατηγορία αυτή.

Το βίντεο από τη συμπλοκή στις κερκίδες

Την Τρίτη 26 Μαΐου, κυκλοφόρησαν πληροφορίες πως αναμένονται διώξεις από τον αθλητικό πλέον Εισαγγελέα, ο οποίος φαίνεται να διαπιστώνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για αυτεπαγγέλτως διωκόμενες αξιόποινες πράξεις που αφορούν τη μη τήρηση του αθλητικού νόμου, οι οποίες βαρύνουν και τις δύο πλευρές.

Δείτε το βίντεο από τη συμπλοκή στις κερκίδες – Η αλληλουχία των γεγονότων από την στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατεβαίνει τα σκαλιά και απευθύνεται στον Γρηγόρη Δημητριάδη μέχρι την στιγμή που συγκρούονται οι δυο άνδρες:

«Με πλησίασε, μου μίλησε στο αυτί βρίζοντας την μητέρα μου και μου έχωσε ένα χαστούκι»

«Οι κάμερες του «Τ-Center» αλλά και εκατοντάδες φίλαθλοι με τα κινητά τους έχουν καταγράψει όλο το βίαιο περιστατικό. Όλα όσα είδαμε στα video που ανάρτησε η «Ζούγκλα» συνέβησαν στην συνέχεια. Η συμπλοκή των δύο ανδρών άρχισε διαφορετικά». Με αυτά τα λόγια θεατές, που έτυχε να βρεθούν ακριβώς δίπλα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν αρχίσουν όλα όσα σημάδεψαν το τελικό του Final Four στο ΟΑΚΑ περιγράφουν τα γεγονότα.

Το νόημα πως θέλει κάτι να του πει

«Ο Γρηγόρης Δημητριάδης στεκόταν στην θέση του και κατέγραφε πλάνα από τις κερκίδες τον αγώνα με το κινητό του όταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλησιάζοντας έκανε νόημα στον ανιψιό του πρωθυπουργού πως θέλει να του πει κάτι. Ο Δημητριάδης δεν φάνηκε να προβληματίζεται ούτε και έδειχνε πώς ήταν προετοιμασμένος για κάποιον καβγά. Αντιθέτως ήταν ήρεμος» εξηγούν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν από πολύ κοντά την σκηνή.

«Ο εφοπλιστής πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη και έσκυψε να του πει κάτι στο αυτί. Αμέσως μετά του έριξε ένα χαστούκι». Με αυτές τις λέξεις οι αυτόπτες μάρτυρες και ωτακουστές περιγράφουν την αρχή της συμπλοκής οι οποίοι συνεχίζουν την αφήγηση τους ως εξής : «Αμέσως μετά ο Δημητριάδης τράβηξε τον Μαρινάκη από την μπλούζα και του έχωσε μία γροθιά».

Η συνέχεια είναι αυτή που καταγράφτηκε από τα video θεατών που αναρτήθηκαν στη «Ζούγκλα». Όμως ο ίδιος ο Δημητριάδης απευθυνόμενους στους θεατές που βρίσκονταν δίπλα του τους εξομολογήθηκε το τι του ψιθύρισε στο αυτί ο εφοπλιστής». «Έσκυψε στο αυτί μου και έβρισε την μητέρα μου . Σου γ@μ@ την @@ν@ σου, μου είπε. Ξέρω και κάτι λίγα από μποξ, τον τράβηξα από τα ρούχα του και του έριξα μία γροθιά».

Στη φωτογραφία φαίνεται καθαρά (σε κύκλο) το σημάδι στο δεξί μάγουλο του Βαγγέλη Μαρινάκη από τη γροθιά που δέχτηκε από τον Γρηγόρη Δημητριάδη

Εκείνη τη στιγμή κατέβαιναν και οι αδελφοί Αγγελόπουλοι εκ των οποίων ο ένας κοντοστάθηκε και μίλησε με τον Δημητριάδη.

Μεγάλο θέμα στις βρετανικές ταμπλόιντ

Μεγάλο θέμα, στο μεταξύ, έγινε η συμπλοκή στα διεθνή ΜΜΕ και ειδικά στις βρετανικές εφημερίδες, με αναφορές στο πρόσωπο του Βαγγέλη Μαρινάκη, ιδιοκτήτη της Νότιχαμ Φόρεστ για το σοβαρό επεισόδιο στο ΟΑΚΑ, υπενθυμίζοντας οι βρετανοί δημοσιογράφοι τις δικαστικές περιπέτειες που είχε στο παρελθόν ο ίδιος.

«Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες»

Σε συνομιλία που είχε με τη «Ζούγκλα», ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης είπε: «Ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 ΕΚΑΜίτες».

Ο ίδιος περιγράφει το περιστατικό ως εξής: «Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνεσαι που οδηγούν όλα αυτά. Τότε με έφτυσε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε το πουκάμισο».