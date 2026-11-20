Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνουν οι καταγγελίες και οι αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε όχημα στο οποίο επέβαινε η κόρη του, στο Κολωνάκι.

Με παραγγελία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδη Κορέα, διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν όσα ανέφερε ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση έχει ήδη ανατεθεί σε εισαγγελέα, ο οποίος θα προχωρήσει στη συλλογή του απαραίτητου αποδεικτικού υλικού και στη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού και να αξιολογηθούν οι καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να κληθεί να καταθέσει και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ώστε να δώσει διευκρινίσεις για όσα υποστήριξε δημοσίως σχετικά με τη συμπεριφορά των αστυνομικών και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος στην κόρη του.

Η παρέμβαση Χρυσοχοΐδη

Η εισαγγελική κινητοποίηση ακολούθησε τη διαβίβαση του επίμαχου βίντεο στην Εισαγγελία Αθηνών, με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Το υλικό περιλαμβάνει τις έντονες αντιδράσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά τον αστυνομικό έλεγχο, καθώς και καταγγελίες που διατύπωσε για τη συμπεριφορά αστυνομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η διαβίβαση κρίθηκε αναγκαία επειδή στην ανάρτηση περιλαμβάνονταν υβριστικές εκφράσεις και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος του Σώματος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε υπογραμμίσει ότι «ουδείς είναι υπεράνω του νόμου», στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας χωρίς εξαιρέσεις.

Το χρονικό του αστυνομικού ελέγχου στο Κολωνάκι

Το περιστατικό που προκάλεσε την αντιπαράθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, στην περιοχή του Κολωνακίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εντόπισαν ένα αυτοκίνητο εταιρικής ιδιοκτησίας, με φιμέ τζάμια, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και, έπειτα από επανειλημμένες φωτεινές και ηχητικές ειδοποιήσεις, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο δρόμο.

Ακολούθησε έλεγχος των στοιχείων των επιβαινόντων, καθώς και της νομιμότητας της οπλοκατοχής ενός από τους δύο άνδρες, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι διέθετε την προβλεπόμενη άδεια.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, και καθώς δεν προέκυψε λόγος για περαιτέρω αστυνομικές ενέργειες, οι επιβαίνοντες αποχώρησαν.

Οι καταγγελίες Γιαννακόπουλου και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε σειρά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας την οργή του για τον έλεγχο στον οποίο, όπως υποστήριξε, υποβλήθηκε η κόρη του.

Ο επιχειρηματίας έκανε λόγο για απαράδεκτη και εξευτελιστική μεταχείρισή της από τους αστυνομικούς, ενώ διατύπωσε και άλλες σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Αστυνομία παρουσίασε διαφορετική εικόνα για όσα συνέβησαν.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν με επαγγελματισμό, ψυχραιμία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί δέχθηκαν ύβρεις και απειλές, τόσο από πρόσωπα που βρίσκονταν στο σημείο όσο και μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας σε ανοιχτή ακρόαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο καθημερινών στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας, εντόπισαν στην περιοχή του Κολωνακίου Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο εταιρικής ιδιοκτησίας με φιμέ υαλοπίνακες, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Κατόπιν επανειλημμένων φωτεινών και ηχητικών σημάτων, το όχημα ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενη οδό, όπου διενεργήθηκε τυπικός έλεγχος στοιχείων και νομιμότητας οπλοκατοχής για τον έναν εκ των επιβαινόντων, ο οποίος κατείχε νόμιμη άδεια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, οι αστυνομικοί ενήργησαν με απόλυτο επαγγελματισμό, ψυχραιμία και σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών, παρά την εριστική στάση, τις ύβρεις και τις απειλές που δέχθηκαν τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά μέσω ανοιχτής ακρόασης. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη διαπίστωση ότι δεν συνέτρεχε λόγος περαιτέρω ενέργειας, το όχημα και οι επιβαίνοντες αποχώρησαν».

Τα επόμενα βήματα της εισαγγελικής έρευνας

Η προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με την υπόθεση να έχει χρεωθεί σε αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας θα ληφθούν καταθέσεις και θα αξιολογηθεί το διαθέσιμο υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναμενόμενη κατάθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, καθώς θα κληθεί να εξηγήσει και να τεκμηριώσει τις καταγγελίες που διατύπωσε μέσα από τις δημόσιες αναρτήσεις του.

Η έναρξη της προκαταρκτικής εξέτασης δεν συνεπάγεται την άσκηση ποινικής δίωξης, αλλά αποτελεί το στάδιο κατά το οποίο η Δικαιοσύνη συγκεντρώνει και αξιολογεί τα στοιχεία της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αποφασίσει, με βάση τα ευρήματα, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ποινικές ενέργειες.