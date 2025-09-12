Τα όσα έζησε μέσα στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, περιγράφει στην κάμερα του Zougla.gr o Δημήτρης Πατρινιός.

Όπως αναφέρει, το 2024 χρειάστηκε να νοσηλευθεί για αρκετές ημέρες, έπειτα από σοβαρή επέμβαση καρδιάς.

Τις ημέρες που έμεινε στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όπως λέει , δεν θα τις ξεχάσει ποτέ. Ειδικά την απαράδεκτη, σύμφωνα με τον ίδιο, συμπεριφορά κάποιων νοσηλευτών.

«Υπήρξε νοσηλευτής ο οποίος μoυ μιλούσε άσχημα συνεχώς» θυμάται, προσθέτοντας πως «σαν να μην έφτανε αυτό υπήρχε και μία νοσοκόμα η οποία ψέκαζε άρωμα μέσα στη μονάδα. Της έλεγα … “σας παρακαλώ, μας ενοχλεί”, αλλά εκείνη τον χαβά της».

Κάτι επίσης που τον ενόχλησε πολύ, όπως αναφέρει στην κάμερα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας, ήταν το γεγονός πως ο θάλαμος ήταν πολύ σκοτεινός σε σχέση με άλλες εντατικές, σε άλλα νοσοκομεία που έχει τύχει να νοσηλευτεί.

«Δεν ήξερες εάν είναι μέρα η νύχτα» λέει και προσθέτει «ρώταγα τους νοσηλευτές και τους γιατρούς και μου απαντούσαν… να μην ρωτάω πολλά».

