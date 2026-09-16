Νέα στοιχεία έρχονται να ρίξουν φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, την ώρα που οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Στο επίκεντρο της έρευνας παραμένουν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση και κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών που κράτησε περίπου 18 ώρες.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αποκάλυψε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε, πριν ακόμη ξεκινήσουν οι απολογίες, να παραδώσει στην ανακριτική αρχή δύο σημαντικές εκθέσεις.

Στόχος ήταν να προστεθούν νέα δεδομένα στον φάκελο της υπόθεσης και να φωτιστούν ακόμη περισσότερο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο που μπορεί να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα της υπόθεσης.

Στο επίκεντρο της έρευνας τα ψηφιακά στοιχεία

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε όλα τα ψηφιακά πειστήρια που σχετίζονται τόσο με τους δύο κατηγορούμενους όσο και με άλλα πρόσωπα που έχουν εξεταστεί κατά την προανάκριση.

Καθοριστικό αναμένεται να είναι και το αποτέλεσμα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Όπως ανέφερε η κ. Κωνσταντία Δημογλίδου, μέσα από τα δεδομένα που θα προκύψουν θα διερευνηθεί εάν οι δύο γιατροί είχαν επικοινωνία μεταξύ τους ή με άλλα πρόσωπα στο κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη διακίνηση φωτογραφιών που συνδέονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., έχει καταστεί δυνατή η ανάκτηση διαγραμμένου υλικού, ενώ τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου αναμένεται να συμβάλουν στον εντοπισμό των παραληπτών και στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αξιοποιήθηκε το συγκεκριμένο υλικό.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου είχε ήδη προσδιοριστεί ως ένα από τα σημαντικότερα επόμενα βήματα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι διαφορετικές εκδοχές για την ώρα της άφιξης στο ιατρείο

Ένα από τα βασικά σημεία που απασχόλησαν εξαρχής τις αστυνομικές Αρχές ήταν η ακριβής ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο. Όπως εξήγησε η κ. Δημογλίδου, οι αρχικές καταθέσεις περιείχαν διαφορετικές αναφορές ως προς τον χρόνο προσέλευσής του.

Μετά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την αξιοποίηση των ευρημάτων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, διαμορφώθηκε διαφορετική εικόνα για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σχετίζεται με όσα συνέβησαν τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας όσο και πριν από την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου, από την έρευνα προέκυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ιατρείο περίπου στις 14:00, σε αντίθεση με την αρχική εικόνα που είχε δοθεί στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία είχε φτάσει λίγα λεπτά πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Σημαντικό κομμάτι της διερεύνησης αποτελεί και η συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση.

Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να εξετάσουν τον τρόπο λειτουργίας του συγκεκριμένου μηχανήματος, καθώς δεν διέθεταν προηγούμενη εμπειρία με τη συγκεκριμένη συσκευή. Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, μέσα σε λιγότερο από μία ημέρα κατάφεραν να καταγράψουν αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της και τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης αποτυπώθηκαν σε ειδική έκθεση, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ενδείξεις και οι ειδοποιήσεις που εμφανίστηκαν στο μηχάνημα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα συγκεκριμένα δεδομένα έχουν συμπεριληφθεί στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης από τις ανακριτικές Αρχές.

Παράλληλα, έχει συγκεντρωθεί φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό που σχετίζεται με τη θεραπευτική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Συλλογή στοιχείων από το ιατρείο

Ο χώρος του ιατρείου έχει ασφαλιστεί από τις Αρχές, ενώ έχει προηγηθεί η συλλογή και κατάσχεση των αντικειμένων και των δεδομένων που κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την επεξεργασία του ψηφιακού υλικού, ενώ παράλληλα εξετάζονται και άλλα ηλεκτρονικά πειστήρια που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Τι ισχύει για τις καταγγελίες

Παράλληλα με την αστυνομική έρευνα, τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορές πολιτών σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία για τη λειτουργία του ιατρείου.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη δικογραφία έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και δεν αφορά συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής.

Εφόσον υπάρξουν επίσημες καταγγελίες για πιθανή απάτη ή για πρόκληση σωματικής βλάβης, μπορούν να απευθυνθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αστυνομία. Για θέματα που σχετίζονται με την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, μπορεί επίσης να επιληφθεί ο αρμόδιος Ιατρικός Σύλλογος.

Οι επικοινωνίες που αναζητούν οι Αρχές

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω των δεδομένων αυτών οι Αρχές θα επιχειρήσουν να χαρτογραφήσουν τις επικοινωνίες των κατηγορούμενων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν τόσο οι μεταξύ τους επαφές όσο και οι επικοινωνίες με άλλα πρόσωπα. Ειδικότερα, θα εξεταστεί εάν υπήρξαν τηλεφωνήματα προς τρίτους για την αναζήτηση βοήθειας ή για την ενημέρωσή τους σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σε περίπτωση γραπτών μηνυμάτων, οι Αρχές μπορούν να εξετάσουν το διαθέσιμο ψηφιακό υλικό. Παράλληλα, από τα στοιχεία των τηλεφωνικών κλήσεων είναι δυνατόν να εντοπιστούν πρόσωπα που επικοινώνησαν με τους κατηγορούμενους και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να κληθούν για κατάθεση.

Η έρευνα συνεχίζεται με βασικούς άξονες την ανάλυση των ηλεκτρονικών πειστηρίων, την εξέταση των καταγραφών του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και την αποτύπωση των τηλεφωνικών επικοινωνιών, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τις συνθήκες της υπόθεσης.