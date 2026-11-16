«Είναι σε πολύ καλό σημείο οι έρευνες», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, για την υπόθεση του άνδρα που αναζητείται μετά τις αναφορές ότι πλησίασε ανήλικες στον Άγιο Δημήτριο. Όπως εξήγησε, η εκτίμησή της βασίζεται στο υλικό που έχουν συγκεντρώσει και επεξεργάζονται οι αστυνομικοί από κάμερες της περιοχής. Η ίδια δεν ανακοίνωσε ταυτοποίηση του άνδρα.

Η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στο Star, στάθηκε σε ένα κοινό στοιχείο των τριών περιστατικών: και στις τρεις περιπτώσεις οι κοπέλες ζήτησαν βοήθεια, οι περίοικοι κινητοποιήθηκαν και ο άνδρας απομακρύνθηκε προτού προλάβει να τους επιτεθεί. Διευκρίνισε, πάντως, ότι το κίνητρο για το οποίο τις προσέγγισε παραμένει άγνωστο.

Το οπτικό υλικό έχει ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς, όπως εξήγησε η εκπρόσωπος της Αστυνομίας, ο πανικός που βιώνουν τα θύματα εκείνη τη στιγμή δυσκολεύει την ακριβή περιγραφή του ανθρώπου που τα πλησίασε. «Οι αστυνομικοί έχουν εξασφαλίσει αρκετό υλικό», ανέφερε.

Μία επίσημη καταγγελία και δύο ακόμη αναφορές

Από τα τρία περιστατικά που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ., μόνο για το πρώτο έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία στο τοπικό Τμήμα Ασφαλείας. Πρόκειται για την περίπτωση της 17χρονης που επέστρεφε στο σπίτι της γύρω στις δύο τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου. Η μαθήτρια κατήγγειλε ότι ο άγνωστος την ακολούθησε, της επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και προσπάθησε να την αγγίξει. Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία κατ’ αγνώστου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Οι άλλες δύο αναφορές αφορούν την προσέγγιση 17χρονης έξω από φροντιστήριο στις 3 Νοεμβρίου και το περιστατικό της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, έξω από το 11ο Δημοτικό Σχολείο.

«Έχω μιλήσει δύο φορές με την αστυνομία»

Περισσότερες περιπολίες και καλύτερο φωτισμό στους δρόμους της γειτονιάς τους ζητούν οι κάτοικοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA. «Έχω μιλήσει δύο φορές με την αστυνομία», ανέφερε κάτοικος, η οποία υποστήριξε ότι της είπαν να καλέσει το 100 όταν σημειωθεί περιστατικό.

Για τις οικογένειες της περιοχής η ανησυχία έχει ήδη αλλάξει την καθημερινότητά τους. Γονείς συνοδεύουν πλέον τα παιδιά τους στο φροντιστήριο και στις απογευματινές δραστηριότητες, ακόμη κι όταν βγαίνουν για μια βόλτα στη γειτονιά.