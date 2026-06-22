Ρεπορτάζ: Αναΐς Βάθη

Το δημογραφικό πρόβλημα στον Έβρο επανέρχεται όλο και πιο έντονα στη δημόσια συζήτηση, καθώς τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή πληθυσμιακή συρρίκνωση με σοβαρές κοινωνικές και αναπτυξιακές προεκτάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η πρόσφατη δημόσια παρέμβαση του Δημήτριου Γερασούδη.

Ο Δημήτριος Γερασούδης (φωτό), 37 ετών, είναι μοριακός βιολόγος και εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη δημόσια παρουσία γύρω από ζητήματα που αφορούν τον Έβρο, με παρεμβάσεις που επικεντρώνονται κυρίως στο δημογραφικό, την περιφερειακή ανάπτυξη και τη στήριξη της ακριτικής Ελλάδας.

Στο πρόσφατο βίντεό του, ο Δημ. Γερασούδης έστρεψε την προσοχή στη δραματική δημογραφική εικόνα του νομού, χρησιμοποιώντας σκληρή αλλά σαφή γλώσσα.

«Μιλάμε για εθνική εγκατάλειψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επικαλέστηκε συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το 2024 στον Έβρο καταγράφηκαν 805 γεννήσεις και 2.004 θάνατοι, ενώ μέσα σε οκτώ χρόνια οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 32%.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις σημαντικές πληθυσμιακές απώλειες σε βασικές περιοχές του νομού: 6.000 κάτοικοι λιγότεροι στην Ορεστιάδα, 3.200 στο Διδυμότειχο και 3.400 στο Σουφλί.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην κριτική του προς την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση του προβλήματος, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα δεν έχουν φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων κατοίκων στον βόρειο και κεντρικό Έβρο, υποστηρίζοντας ότι η περιορισμένη ανταπόκριση αποτυπώνει τις βαθύτερες αδυναμίες του σχεδιασμού.

Το βασικό επιχείρημα του Γερασούδη είναι ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού δεν μπορεί να περιορίζεται σε επιδοματικές πολιτικές. Αντίθετα, απαιτείται συνολικός σχεδιασμός που θα δημιουργεί σταθερές θέσεις εργασίας, ισχυρά αναπτυξιακά κίνητρα και ουσιαστικές προοπτικές για τους νέους ανθρώπους.

Η παρέμβασή του ξεχωρίζει κυρίως για δύο λόγους: πρώτον, επειδή βασίζεται σε αριθμητικά δεδομένα και όχι μόνο σε πολιτική ρητορική, και δεύτερον, επειδή επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για έναν νομό με ιδιαίτερη εθνική και γεωπολιτική σημασία.

Σε μια περίοδο όπου το δημογραφικό εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ελληνική περιφέρεια, φωνές όπως αυτή του Δημήτριου Γερασούδη συμβάλλουν στην ανάδειξη ενός ζητήματος που δύσκολα μπορεί πλέον να αγνοηθεί.