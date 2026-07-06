Μια πρωτοποριακή ψηφιακή απάντηση σε ένα από τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα της καθημερινότητας στην πρωτεύουσα, αυτό της αναζήτησης θέσης στάθμευσης, επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Με την επίσημη παρουσίαση της δωρεάν εφαρμογής «Parkout», η τεχνολογία επιστρατεύεται για να περιορίσει δραστικά την άσκοπη κυκλοφορία στους δρόμους, να μειώσει το κυκλοφοριακό κομφούζιο και να ανακουφίσει τους οδηγούς από το καθημερινό άγχος του «κυνηγιού» μιας κενής θέσης.

Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο υλοποιείται από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. (Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης & Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου Αθηναίων) σε συνεργασία με την ParkEasy Ι.Κ.Ε. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της εφαρμογής είναι ότι δεν απαιτεί πρόσθετες δαπανηρές υποδομές ή ειδικούς αισθητήρες στο οδόστρωμα, αλλά βασίζεται σε ένα μοντέλο κοινωνικής συνεργασίας (Peer-to-Peer), συνδέοντας άμεσα και σε πραγματικό χρόνο τους ίδιους τους πολίτες.

Πώς λειτουργεί το «Parkout»

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και στηρίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των οδηγών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη εντελώς δωρεάν για συσκευές με λογισμικό Android και iOS, ενώ η χρήση της γίνεται ως εξής:

Για τον οδηγό που αποχωρεί: Όταν κάποιος ετοιμάζεται να ξεπαρκάρει και να αφήσει μια θέση, το δηλώνει με ένα κλικ στην εφαρμογή (ή μέσω της ιστοσελίδας letsparkout.com).

Όταν κάποιος ετοιμάζεται να ξεπαρκάρει και να αφήσει μια θέση, το δηλώνει με ένα κλικ στην εφαρμογή (ή μέσω της ιστοσελίδας letsparkout.com). Για τον οδηγό που αναζητά θέση: Όσοι ψάχνουν να παρκάρουν στην ίδια περιοχή, ενημερώνονται άμεσα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του GPS για τα σημεία που μόλις απελευθερώθηκαν ή πρόκειται να απελευθερωθούν, λαμβάνοντας παράλληλα έξυπνη καθοδήγηση για τη βέλτιστη διαδρομή.

Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία μετατρέπεται σε ένα χρήσιμο κοινό εργαλείο που μειώνει τον χρόνο αναζήτησης («cruising»), εξοικονομεί καύσιμα και περιορίζει τις εκπομπές ρύπων στην πόλη.

Οι περιοχές που αφορά και οι εξαιρέσεις

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Parkout έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις πυκνοκατοικημένες γειτονιές του Δήμου Αθηναίων, όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα της ελεγχόμενης στάθμευσης.

Οι περιοχές στις οποίες λειτουργεί η εφαρμογή περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Κυψέλη

Παγκράτι

Νέο Κόσμο

Πετράλωνα

Πατήσια & Άνω Πατήσια

Ριζούπολη

Προμπονά

Αντίθετα, η εφαρμογή δεν υποστηρίζεται σε κεντρικές ζώνες όπου ισχύει ήδη το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (όπως το Εμπορικό Τρίγωνο, η Πλάκα, το Κολωνάκι, τα Εξάρχεια και ο Λυκαβηττός), καθώς εκεί οι ανάγκες καλύπτονται από διαφορετικές πλατφόρμες του Δήμου (myAthensPass).

Όπως δήλωσαν στελέχη της δημοτικής αρχής, οι πραγματικά «έξυπνες πόλεις» δεν βασίζονται μόνο σε εξελιγμένα λογισμικά, αλλά πρωτίστως στη συμμετοχή και τη συνεργασία των ίδιων των πολιτών. Το Parkout φιλοδοξεί να γίνει η καθημερινή συνήθεια που θα κάνει τις μετακινήσεις στην Αθήνα πιο ανθρώπινες και με λιγότερο άγχος.