Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι του Δήμου Διονύσου, καθώς το πρόβλημα της καθαριότητας στην περιοχή έχει περάσει σε… άλλο επίπεδο, έχοντας εξελιχθεί σε μάστιγα που πλέον απειλεί και τη δημόσια υγεία.

Μιλάμε για μια ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή, 69 τετραγωνικών χιλιομέτρων, που εκτείνεται σε 7 Δημοτικές Κοινότητες (πρώην Δήμους): τον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη, τη Δροσιά, τον Διόνυσο, τη Σταμάτα, τη Ροδόπολη και το Κρυονέρι.

Η εικόνα στην περιοχή είναι τριτοκοσμική αλλά και αποκαρδιωτική, καθώς η Δημοτική Αρχή της Κατερίνας Μαϊχόσογλου αδυνατεί να διαχειριστεί την κατάσταση, με κατοίκους, φορείς και δημοτικές παρατάξεις να της καταλογίζουν ανικανότητα.

Κι αυτό, τη στιγμή που δημότες και επαγγελματίες πληρώνουν αυξημένα δημοτικά τέλη, χωρίς όμως να λαμβάνουν τις αντίστοιχες παροχές.

Ο Δήμος Διονύσου το τελευταίο χρονικό διάστημα θυμίζει κυριολεκτικά σκουπιδότοπο, με αποκορύφωμα τις τελευταίες ημέρες, κατά τις οποίες το πρόβλημα της καθαριότητας έχει επιδεινωθεί. Οι κάδοι ξεχειλίζουν σχεδόν παντού, σε σπίτια και καταστήματα, ακόμη και κεντρικά σημεία.

Οι κάτοικοι διαμαρτύρονται καθημερινά σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλοντας ότι δεν μπορούν να βγουν από τις πόρτες των σπιτιών τους, ενώ οι καταστηματάρχες βλέπουν τους χώρους έξω από τις επιχειρήσεις τους να είναι «πνιγμένοι» στα σκουπίδια και την πελατεία τους να έχει μειωθεί δραματικά.

Ακολουθούν ενδεικτικά βίντεο και φωτογραφίες ντροπής από τον Δήμο Διονύσου:





































Η περίπτωση της οδού Μυρτιάς

Πάνω στην Λεωφόρο Ανοίξεως, σε μία περιοχή συλλογικής ντροπής εκτός σχεδίου πόλεως, τρία βήματα από το σημείο όπου παντρεύονται και βαπτίζουν τα παιδιά του οι VIP , στο εκκλησάκι των Αγίων Θεοδώρων, αυτό μας μάρανε, βρίσκεται ο μόνιμος τεχνητός σκουπιδότοπος της οδού Μυρτιάς.

Τον «εφοδιάζουν» με τα απορρίμματα τους οι πολίτες – ψηφοφόροι του ευρύτερου Δήμου Διονύσου, θεωρώντας προφανώς πώς η συνοικία Αγίων Θεοδώρων είναι ο σκουπιδότοπος του Δήμου Διονύσου.

Την παθολογική ασυνειδησία των πολιτών συντροφεύει μονίμως και η αναλγησία της Δημοτικής Αρχής η οποία θεωρεί πώς στη συνοικία αυτή κατοικούν δεύτερης κατηγορίας πολίτες.

Ο Δήμος ασχημονεί και οι πολίτες της περιοχής παρακολουθούν ενεργά την ασχημοσύνη επεμβαίνοντας δυναμικά.

Τζιπάρες land Rover με μεσήλικες κυρίες συνήθως βαθιάς ξανθιάς απόχρωσης με ύφος 24 καρατίων έρχονται και αδειάζουν τα προσωπικά τους απόβλητα χωρίς να ντρέπονται, όχι μέσα στους κάδους αλλά γύρω από αυτούς. Και ο Δήμος παρατηρεί, αδιαφορεί, αδυνατεί, γυρίζει αλλού το βλέμμα και απλώς υποβαθμίζει συνειδητά την περιοχή.

Η υπόθεση σηκώνει ακόμη και ποινική αντιμετώπιση. Η Δήμαρχος είναι προφανώς υπεύθυνη μίας συστηματικής υποβάθμισης της περιοχής και άρα μίας συστηματικής. απαξίωσης της ιδιωτικής περιουσίας των πολιτών.

Όλα τα παραπάνω γράφονται για να τεθούν υπ΄ όψιν του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και του Υπουργείου Εσωτερικών. Μαθαίνουμε πώς ο έμπειρος Νίκος Πέππας ετοιμάζεται να υποβάλει υποψηφιότητα για Δήμαρχος στην προσεχή αναμέτρηση. Το ζήτημα σε όλη του την διάσταση τίθεται από τώρα υπ΄ όψιν του. Για να είμαστε εξηγημένοι, όπως και το ευρύτερο θέμα της αποκομιδής και των μίνι – χωματερών, τίθεται από τώρα ως κυρίαρχο ζήτημα που θα αφορά την ατζέντα των προσεχών Δημοτικών Εκλογών.

Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου: Προτείνει να μισθώσει με δικά του έξοδα απορριμματοφόρο, για την αποκομιδή στα εμπορικά σημεία του Δήμου

Ενδεικτική της αδυναμίας της Δημοτικής Αρχής είναι η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Διονύσου, ο οποίος εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία προτείνει να μισθώσει με δικά του έξοδα, απορριμματοφόρο για την αποκομιδή στα εμπορικά σημεία του Δήμου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΑΛΛΑ ΖΟΥΜΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Η έμπρακτη πρωτοβουλία και η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου Διονύσου:

Η κατάσταση με την αποκομιδή των απορριμμάτων στον Δήμο Διονύσου έχει φτάσει, δυστυχώς, σε τέλμα. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται ασφαλή οχήματα και οι πολίτες καθαρούς δρόμους. Η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τη Δημοτική Αρχή!

•Σπίτια και καταστήματα πνίγονται στα σκουπίδια.

•Σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζομένων, σχεδόν ολόκληρος ο στόλος των απορριμματοφόρων βρίσκεται εκτός ασφαλούς λειτουργίας!

Η ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ:

Ως Εμπορικός Σύλλογος Διονύσου δεν μένουμε μόνο σε λόγια, αλλά προτείνουμε τη δική μας ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ:

Είμαστε διατεθειμένοι να καλύψουμε με δικά μας έξοδα τη μίσθωση κατάλληλου απορριμματοφόρου για την αποκομιδή στα εμπορικά σημεία του Δήμου.

Αποστείλαμε ήδη σχετικές επιστολές ώστε να λάβουμε την έγκριση του Δήμου, αλλά και τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, προκειμένου το όχημα που θα μισθώσουμε να στελεχωθεί και να λειτουργήσει με απόλυτη ασφάλεια.

Εμείς, με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης προς τα μέλη και τους συμπολίτες μας, θα συμβάλουμε στην καθαριότητα της πόλης μας — γιατί εδώ ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.

Υπογραμμίζουμε, ωστόσο, ότι η υπομονή έχει όρια και η Δημοτική Αρχή οφείλει να αναλάβει αμέσως τις ευθύνες της!»

Καταγγελία του Συλλογου Εργαζομένων του Δήμου Διονύσου ότι λειτουργούν μόλις… 2 από τα 14 απορριμματοφόρα

Μία ακόμη σημαντική παράμετρο σχετικά με το πρόβλημα της καθαριότητας, αποκαλύπτει η παρέμβαση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Διονύσου.

Σε αυτήν, μεταξύ άλλων, καταγγέλλουν απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, υποστελέχωση αλλά και έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού.

Όπως αναφέρουν μάλιστα, από τα 14 απορριμματοφόρα του Δήμου λειτουργούν μόλις… δύο!









Έντονες διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης και επιστολή στον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά

Έντονες αντιδράσεις για το θέμα της καθαριότητας υπάρχουν από όλες σχεδόν τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες καταλογίζουν ανικανότητα στη Δημοτική Αρχή.

Ομάδα δημοτικών συμβούλων έστειλε, μάλιστα, επιστολή στον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, στον Πρόεδρο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) αλλά και στους βουλευτές της Αττικής, να παρέμβουν ώστε να υπάρξει έκτακτη συνδρομή στον Δήμο Διονύσου για την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Στην επιστολή τους αναφέρουν:

«ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αξιότιμε κύριε Περιφερειάρχη,

Με την παρούσα απευθύνουμε έκκληση για την άμεση παρέμβαση και συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Δήμο Διονύσου αναφορικά με την αποκομιδή των απορριμμάτων.

Η εικόνα που παρουσιάζουν οι γειτονιές και οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου μας είναι πλέον ιδιαίτερα ανησυχητική. Συσσωρευμένοι όγκοι απορριμμάτων, κάδοι που παραμένουν γεμάτοι και σκουπίδια στους δρόμους συνθέτουν μια εικόνα που δεν συνάδει με τις στοιχειώδεις απαιτήσεις δημόσιας υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Η κατάσταση δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως ένα συνηθισμένο πρόβλημα της καθημερινότητας. Έχει λάβει διαστάσεις που απαιτούν άμεση κινητοποίηση, καθώς δημιουργούνται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια των κατοίκων.

Ανεξάρτητα από τις αιτίες που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση και τις ευθύνες που αναλογούν σε κάθε πλευρά, θεωρούμε ότι προέχει αυτή τη στιγμή η προστασία των πολιτών και η άμεση αποκατάσταση της καθαριότητας.

Για τον λόγο αυτό, ζητάμε:

1. Την άμεση εξέταση της δυνατότητας έκτακτης επιχειρησιακής συνδρομής στον Δήμο Διονύσου με απορριμματοφόρα, φορτηγά και λοιπά κατάλληλα οχήματα.

2. Τη διάθεση, εφόσον είναι εφικτό, πρόσθετου προσωπικού και συνεργείων για την υποστήριξη των εργασιών αποκομιδής και καθαρισμού.

3. Τον συντονισμό με τον ΕΔΣΝΑ για την εξασφάλιση της αναγκαίας υποδοχής, μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων που θα προκύψουν από την έκτακτη επιχείρηση καθαρισμού.

4. Την ενεργοποίηση κάθε διαθέσιμου μηχανισμού υποστήριξης και συνεργασίας με τον Δήμο, ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα η συσσώρευση απορριμμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Με εκτίμηση,

Οι υπογράφοντες Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμου Διονύσου».

Οι τελευταίες εξελίξεις στον Δήμο Διονύσου θα πρέπει να προκαλέσουν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής, που θα πρέπει να δώσουν λύση σε ένα πρόβλημα, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διαχειριστεί η Δημοτική Αρχή και απασχολεί πάνω από 50.000 κατοίκους.