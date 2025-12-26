Το περιστατικό με τη συναυλία της Banda Entopica στη Φλώρινα έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην τοπική κοινωνία, ενώ μέσα ενημέρωσης από τα Σκόπια προβάλλουν το γεγονός ως ζήτημα λογοκρισίας και περιορισμού της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Η δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι η παρέμβαση κρίθηκε αναγκαία για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση του γεγονότος για «αλυτρωτικούς ισχυρισμούς».

Όπως τονίζουν, η συναυλία δεν διακόπηκε πλήρως, αλλά συνεχίστηκε με διαφορετικό ρεπερτόριο, χωρίς τα σλάβικα τραγούδια.

Στέλεχος της δημοτικής αρχής υπερασπίστηκε την απόφαση του δημάρχου Βασίλη Γιαννάκη, διευκρινίζοντας ότι η εκδήλωση δεν είχε υποστήριξη ή αιγίδα του Δήμου.

«Δεν είναι εκδήλωση του δήμου. Το συγκρότημα είχε συμφωνήσει με τον πολιτιστικό σύλλογο Φωτιάς», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι «στη Φλώρινα τέτοιου είδους ζητήματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα λόγω της ιστορίας και της γεωπολιτικής σημασίας της περιοχής».

Το στέλεχος πρόσθεσε ότι η ένταση προέκυψε όταν στο πρόγραμμα περιλήφθηκαν τραγούδια με αλυτρωτικές αναφορές. «Εδώ η κατάσταση είναι πιο ευαίσθητη σε σχέση με άλλες περιοχές. Τραγούδια όπως “Μακεδονία του Αιγαίου” προκαλούν αντιδράσεις», δήλωσε, σημειώνοντας ότι ο δήμαρχος αρχικά ζήτησε απλώς αλλαγή του ρεπερτορίου και όχι πλήρη διακοπή της συναυλίας.

«Δεν θα επέτρεπε κανένας τέτοια πράγματα. Ο δήμαρχος τους ζήτησε να αλλάξουν το πρόγραμμα, αλλά οι μουσικοί αντέδρασαν εριστικά, λέγοντας “αυτός σας ενοχλεί;” και συνέχισαν», πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε όταν το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα τραγουδήσει τραγούδια της περιοχής. «Κάποια στιγμή είπαν ότι θα τραγουδήσουν τραγούδια της περιοχής μας και άρχισαν να τραγουδούν σλάβικα. Ε, κάπου σταματάμε. Είμαστε Έλληνες, δεν είμαστε Σλάβοι», εξήγησε, διευκρινίζοντας ότι η παρέμβαση είχε στόχο αποκλειστικά την αποφυγή αλυτρωτισμού και όχι τον περιορισμό της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

«Ο δήμαρχος υπερασπίστηκε την περιοχή του. Στο δεύτερο τραγούδι σταμάτησαν να τραγουδούν σλάβικα, όχι η συναυλία. Συνέχισαν να παίζουν για άλλη μια ώρα», κατέληξε, επισημαίνοντας ότι ήδη τα μέσα των Σκοπίων έχουν αναδείξει το γεγονός ως «σημαία».

Από την πλευρά τους, τα μέλη της Banda Entopica παρουσιάζουν διαφορετική εκδοχή.

Σε επίσημη ανακοίνωση τονίζουν ότι δεν υπήρξε τραγούδι με αλυτρωτικό ή πολιτικό περιεχόμενο, αλλά μόνο παραδοσιακά κομμάτια που αποτελούν μέρος της βαλκανικής μουσικής κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας ότι η μουσική τους έχει στόχο την ενότητα και όχι τον διχασμό.

Το συγκρότημα επισημαίνει ότι στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται τραγούδια σε διάφορες γλώσσες, όπως ελληνικά, σλαβικά, βουλγάρικα, τουρκικά, σερβικά και ρομανί, τονίζοντας ότι η επιλογή αυτή έχει καθαρά καλλιτεχνικό χαρακτήρα και όχι ιδεολογικό. Σύμφωνα με τα μέλη της Banda Entopica, «η μουσική μας δεν προάγει μίσος, διχασμό ή εθνικιστικές αντιλήψεις» και σκοπός τους είναι «να ενώνει τους ανθρώπους και όχι να τους χωρίζει».

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρονται και περιστατικά κατά τη διάρκεια της συναυλίας, όπως λεκτικές επιθέσεις και απειλές, ενώ περιγράφουν ένα συμβάν κατά το οποίο άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή και έσπρωξε ένα μέλος του συγκροτήματος, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση.

Παρά τα επεισόδια αυτά, οι μουσικοί τονίζουν ότι από τους εκατοντάδες παρευρισκόμενους μόνο μια μικρή ομάδα αντέδρασε, ενώ η πλειονότητα του κοινού ήταν εκεί για να απολαύσει τη μουσική και να συμμετάσχει στο γλέντι.