Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία του Ιάσμου μετά τη στυγερή δολοφονία που σημειώθηκε στη Διαλαμπή.

Με επίσημη ανακοίνωσή του, ο Δήμος Ιάσμου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της άτυχης γυναίκας, υπογραμμίζοντας παράλληλα την απόλυτη καταδίκη κάθε μορφής ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με σιωπή ή ανοχή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δήμου:

«Ο Δήμος Ιάσμου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το τραγικό περιστατικό γυναικοκτονίας που σημειώθηκε στη Διαλαμπή και συγκλονίζει ολόκληρη την τοπική μας κοινωνία. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της με βίαιο τρόπο, αφήνοντας πίσω της τα παιδιά της, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν μια αδιανόητη τραγωδία και μια απώλεια που θα τα συνοδεύει για πάντα.

Ο Δήμος Ιάσμου καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή βίας κατά των γυναικών, καθώς και κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Τέτοια φαινόμενα δεν μπορούν και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με σιωπή, αδιαφορία ή ανοχή.

Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των παιδιών της οικογένειας. Ο Δήμος Ιάσμου δηλώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό τους και, σε συνεργασία με κάθε αρμόδιο φορέα και υπηρεσία, θα συμβάλει ώστε να εξασφαλιστεί κάθε δυνατή μορφή ψυχολογικής και οικονομικής υποστήριξης που θα χρειαστούν.

Η ευθύνη μας, ως κοινωνία και ως θεσμοί, είναι να μη μείνουμε μόνο στη θλίψη και την καταδίκη, αλλά να ενισχύσουμε έμπρακτα την προστασία των θυμάτων βίας και τη στήριξη όσων μένουν πίσω. Ο Δήμος Ιάσμου εκφράζει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του στα παιδιά και στους οικείους της γυναίκας που έχασε τόσο άδικα τη ζωή της.»

Πηγή: paratiritis-news