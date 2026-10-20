Την χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από το 2027, αποφάσισε ο ο Δήμος Κιλκίς, σε μία προσπάθεια να λύσει το δημογραφικό πρόβλημα στην περιοχή.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Δήμος, «η Δημοτική Αρχή υπό τον Δημήτρη Κυριακίδη, ενισχύει τις πολιτικές της για την ανάσχεση της δημογραφικής κρίσης, θεσμοθετώντας τη χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ, για κάθε παιδί που γεννιέται εφεξής, με ορίζοντα εφαρμογής του μέτρου την 1.1. 2027.

Το χρηματικό βοήθημα θα χορηγείται εφάπαξ σε μόνιμους κατοίκους και δημότες του Δήμου Κιλκίς, θα είναι αφορολόγητο και δεν θα υπολογίζεται στα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η Δημοτική Αρχή εισηγήθηκε την καθιέρωση του οικονομικού επιδόματος στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, υπό το πρίσμα της δημογραφικής πίεσης (υπογεννητικότητα, δημογραφική γήρανση), με σκοπό να στηρίξει στην πράξη τις οικογένειες, να ενθαρρύνει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδί και να συμβάλλει στην οικονομική ανακούφιση των γονέων για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν τους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση, καθώς και τους όρους που καθορίστηκαν για τους δικαιούχους του επιδόματος γέννησης και τις προϋποθέσεις χορήγησής του.

Δικαιούχοι του επιδόματος ορίζονται οι μόνιμοι κάτοικοι και οι δημότες του Δήμου Κιλκίς, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ήτοι:

– Ζευγάρια με νεογέννητο παιδί, είτε πρόκειται για έγγαμα ζευγάρια, είτε για ζευγάρια που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

– Μονογονεϊκές οικογένειες».

Σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τους ενδιαφερόμενους είναι τα ακόλουθα, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση του Δήμου Κιλκίς:

Τα δικαιολογητικά

«Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος θα καταθέτουν σχετική αίτηση στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κιλκίς, η οποία θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά

– αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ων ενηλίκων δικαιούχων

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

-ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού

-βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, συνοδευόμενη από αποδεικτικά όπως δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1, λογαριασμοί ρεύματος ή ύδρευσης, από τα οποία προκύπτει ότι η μόνιμη κατοικία βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κιλκίς.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την έγκριση και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

Το μήνυμα που αποτυπώνει ξεκάθαρα η κοινωνική πρωτοβουλία χορήγησης επιδόματος 1.000 ευρώ σε κάθε παιδί, είναι ότι ο Δήμος Κιλκίς είναι ένας Δήμος που δίνει ειδική βαρύτητα στην οικογένεια και παρέχει ουσιαστικά κίνητρα για τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού στην διοικητική του επικράτεια.

Υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση είναι και τα μέτρα που έχει υιοθετήσει η Δημοτική Αρχή στον τομέα της Παιδικής Μέριμνας και αφορούν:

– την πλήρη απαλλαγή καταβολής ανταποδοτικών τελών στον Δήμο για δύο χρόνια στις οικογένειες που αποκτούν παιδί από 1.1.2027

– την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση της καταβολής τροφείων στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς στις οικογένειες, που αποκτούν παιδί από 1.1.2027, είναι δικαιούχοι του επιδόματος γέννησης, με εισόδημα μέχρι 35.000 ευρώ.

Από την καταβολή τροφείων εξαιρούνται επίσης

– οι γονείς των φιλοξενουμένων παιδιών, των οποίων το συνολικό οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα δεν υπερβαίνει, ετησίως, το ποσό των 20.000 ευρώ

– οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι γονείς

– οι μονογονεϊκές οικογένειες (ανύπαντροι γονείς, διαζευγμένοι γονείς, γονείς σε χηρεία, ορφανά παιδιά από έναν γονέα ή και από τους δύο γονείς)

– οι ανάπηροι γονείς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

– οι ανάδοχοι γονείς».