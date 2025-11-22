Η Δημοτική Αρχή Μώραλη επιδίδεται σε εκφοβισμούς, απειλές, υποβιβασμούς και διώξεις σε βάρος των μελών του Σωματείου των Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνικών Δήμου Πειραιά (ΣΟΜΕΔΠ), καταγγέλλουν με ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι.

Ειδικότερα το ΣΟΜΕΔΠ, αναφέρεται σε νέο εργατικό ατύχημα που συνέβη σε εργαζόμενη-συμβασιούχο σχολική καθαρίστρια, αναφέροντας ότι για την «Δημοτική Αρχή θα φταίει πάλι η κακιά η ώρα, και το κακό το ριζικό, της εργαζόμενης».

Ταυτόχρονα καταγγέλλει ότι η Δημοτική Αρχή Μώραλη «επιβάλλει στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν οχήματα ακατάλληλα, και επικίνδυνα οχήματα» τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους πολίτες, καθώς και ότι έχει «παράνομα μετατρέψει και εργάτες καθαριότητας σε οδηγούς»!

Επίσης στην ανακοίνωσή του, το ΣΟΜΕΔΠ κάνει λόγο για «πειθαρχικές και συνδικαλιστικές διώξεις με κριτήριο σε ποιο σωματείο ανήκουν οι εργαζόμενοι και στόχο τον εκφοβισμό, την καταστολή των αντιδράσεων και διεκδικήσεων», ενώ σημειώνει ότι υποβιβάζονται και διώκονται Δημοτικοί Υπάλληλοι, οι οποίο επιπλέον δέχονται και «καθημερινό εργασιακό μπούλινγκ».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΟΜΕΔΠ:

Νέο εργατικό ατύχημα συνέβη την Πέμπτη 20 Νοέμβρη 2025 σε εργαζόμενη του Δήμου Πειραιά, αυτή τη φορά σε Συμβασιούχο Σχολική Καθαρίστρια στο 11ο Δημοτικό Σχολείο, μονογονέας με πέντε παιδιά, όταν η εργαζόμενη κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του Σχολείου έπαθε ηλεκτροπληξία, από γυμνό καλώδιο ρεύματος. Πρόκειται για Σχολείο που η Δημοτική Αρχή έχει φροντίσει να «κοσμεί» την είσοδό του η ταμπέλα τραπεζών που το κράτος έχει αναγάγει σε «ευεργέτες» για την πρόσφατη «ανακαίνιση» που «χρηματοδότησαν» από τα χρήματα των εργαζομένων και του λαού που τις έσωσαν από την «κρίση». Ήταν τέτοια όμως η «ανακαίνιση» που άφησε γυμνά καλώδια ρεύματος, κίνδυνος – θάνατος, για το προσωπικό καθαριότητας του Σχολείου, τους μαθητές και τους δασκάλους. Ευχόμαστε ολόψυχα περαστικά στη συνάδελφο και γρήγορη ανάρρωση.

Για την Δημοτική Αρχή θα φταίει πάλι η κακιά η ώρα και το κακό το ριζικό της εργαζόμενης, όπως άλλωστε με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα που στοίχησαν ακόμα και τη ζωή τριών συναδέλφων το καλοκαίρι του 2024.

Για τους εργαζόμενους όμως δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα, ούτε το κακό το ριζικό μας, όταν ξεκινάμε από το σπίτι μας για τη δουλειά και δεν ξέρουμε αν θα ξαναγυρίζουμε πίσω. Φταίει ξεκάθαρα η πολιτική της Δημοτικής Αρχής Πειραιά που ευθυγραμμισμένη πλήρως με την πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ βάζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο ζύγι κόστους – οφέλους . Είναι γι’ αυτούς κόστος χωρίς όφελος τα μέσα και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, όταν προκλητικά μας θεωρούν και αναλώσιμους.

Η Δημοτική Αρχή Πειραιά επιβάλλει στους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν οχήματα ακατάλληλα και επικίνδυνα όχι μόνο για τους ίδιους τους εργαζόμενους αλλά και για τους διερχόμενους πολίτες, αδιαφορώντας πλήρως για τις επιπτώσεις ενός ατυχήματος. Οχήματα που δεν διαθέτουν ούτε το κατάλληλο κάθισμα του οδηγού, ενώ τα καθίσματα και το πάτωμα του οχήματος είναι καταφαγωμένα από τρωκτικά … !!!

Επιβάλλει επίσης στους εργαζόμενους του αμαξοστασίου να εργάζονται σε ένα χώρο που η Δημοτική Αρχή Πειραιά τον έχει παράνομα μετατρέψει σε ανεξέλεγκτο σταθμό μεταφόρτωσης ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων … !!!

Όπως παράνομα έχει μετατρέψει και εργάτες καθαριότητας σε οδηγούς. Γιατί είναι παράνομο να έχει προσληφθεί κάποιος με σύμβαση ΥΕ εργάτη καθαριότητας να πληρώνεται με το βασικό μισθό της κατηγορίας ΥΕ αλλά να του αναθέτεις καθήκοντα ανώτερης κατηγορίας, ΔΕ Οδηγών … !!!

Οι εργαζόμενοι που δέχονται τις διώξεις είναι μέλη του Σωματείου Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά

Η αυθαιρεσία και ο αυταρχισμός της Δημοτικής Αρχής Πειραιά είναι βαρέλι δίχως πάτο! Προκειμένου να μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση των εργαζομένων, ακολουθώντας πιστά την πολιτική της Κυβέρνησης, προχωρά σε πειθαρχικές και συνδικαλιστικές διώξεις με κριτήριο σε ποιο Σωματείο ανήκουν οι εργαζόμενοι και στόχο τον εκφοβισμό, την καταστολή των αντιδράσεων και διεκδικήσεων. Και δεν είναι φυσικά τυχαίο που οι εργαζόμενοι που δέχονται τις διώξεις είναι μέλη του Σωματείου Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά (ΣΟΜΕΔΠ).

Για δεύτερη φορά με απόφαση Δημάρχου, υποβιβάζουν Προϊσταμένη Τμήματος, μέλος του ΣΟΜΕΔΠ, σε απλή υπάλληλο, όχι γιατί δεν έκανε καλά τη δουλειά της, αντίθετα, γιατί την έκανε καλά, και τους εκθέτει.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ευνοιοκρατίας και της αναξιοκρατίας της Δημοτικής Αρχής είναι η Απόφαση 445/2025 του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά όπου αφορά άλλη εργαζόμενη, επίσης μέλους του ΣΟΜΕΔΠ και έκρινε δεκτή την αίτηση ακύρωσης, ακυρώνοντας δύο (2) αποφάσεις του Δημάρχου Πειραιά: 1) την απόφαση με την οποία η υπάλληλος από θέση Προϊσταμένης Τμήματος μετακινήθηκε σε θέση απλής υπαλλήλου και 2) την απόφαση με την οποία στην θέση της Προϊσταμένης τοποθετήθηκε άλλη Δημοτική Υπάλληλος.

Συνεχείς αναφορές και κλήσεις σε απολογία για πειθαρχικά παραπτώματα χωρίς καμία υπόσταση

Όπως χαρακτηριστικά επίσης παραδείγματα διώξεων μελών του ΣΟΜΕΔΠ είναι οι συνεχείς αναφορές και κλήσεις σε απολογία για πειθαρχικά παραπτώματα χωρίς καμία υπόσταση που επινοούνται από την διορισμένη, με απόφαση Δημάρχου, Διοίκηση, οι συνεχείς μετακινήσεις και οι αλλαγές βάρδιας για τις δήθεν ανάγκες της υπηρεσίας, το καθημερινό εργασιακό μπούλινγκ που δέχονται τα μέλη του Σωματείου.

Σε απολογία και περικοπή μισθού, κλήθηκε η Αντιπρόεδρος του ΣΟΜΕΔΠ για την χρήση συνδικαλιστικής άδειας. Διαρκείς μετακινήσεις από τη Δημοτική Συγκοινωνία στην αποκομιδή απορριμμάτων και το ανάποδο για τον Γραμματέα του ΣΟΜΕΔΠ, εκφοβισμό και απειλές στον Ταμία του ΣΟΜΕΔΠ, γιατί αρνήθηκε να ανέβει σε ακατάλληλο και επικίνδυνο όχημα, αυθαίρετη αλλαγή βάρδιας στον Πρόεδρο του ΣΟΜΕΔΠ, καθημερινά φαινόμενα εκφοβισμού και απειλών σε εργάτες και οδηγούς στην Καθαριότητα – Ανακύκλωση, μέλη του ΣΟΜΕΔΠ. Έφτασαν σε σημείο να «κόψουν» τη μετάταξη εργάτη καθαριότητας σε επόπτη, παρά την θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και την ομόφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, γιατί είναι μέλος του ΣΟΜΕΔΠ.

Παρά την μεγάλη έλλειψη προσωπικού, η Δημοτική Αρχή Πειραιά, αρνείται επίμονα να πάρει απόφαση στήριξης των εργαζομένων συμβασιούχων στα δικαστήρια για την μονιμοποίησή τους, όπως πρότεινε το Σωματείο σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως αρνείται και πολιτικά να ακολουθήσει το δρόμο που άνοιξαν οι Δήμοι Καισαριανής, Εύοσμου-Κορδελιού, Πετρούπολης, Νέας Σμύρνης που δεν κατέθεσαν έφεση σε πρωτόδικες αποφάσεις που δικαιώνουν και μονιμοποιούν εργαζόμενους συμβασιούχους, κόντρα στη «διάταξη Βορίδη».

Γίνεται παραπάνω από ολοφάνερο ότι στοχοποιούνται συνεχώς από τη Δημοτική Αρχή Πειραιά τα μέλη του Σωματείου Οδηγών Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά (ΣΟΜΕΔΠ), γιατί είναι το Σωματείο που δεν σκύβει το κεφάλι στην αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό της, γιατί τα μέλη του αγωνίζονται και διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν.

Ενοχλεί τη Δημοτική Αρχή η δράση του Σωματείου και των μελών του, και έχει βάλει την πρόθυμη και «καλοταϊσμένη» με πλασματικές υπερωρίες Διοίκηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης να κάνει τη «βρώμικη» δουλειά. Είναι η ίδια διοίκηση που για να ευχαριστήσει την εργοδοσία και να μη χάσει τη θέση της, καυχιέται ότι μείωσε τα δρομολόγια και έκανε οικονομία στα έξοδα του Δήμου, αυξάνοντας όμως την εντατικοποίηση και τον όγκο εργασίας σε βάρος των εργαζομένων.

Η συσπείρωση στο Σωματείο, η αλληλεγγύη και ο οργανωμένος αγώνας είναι τα δικά μας όπλα απέναντι στις αυθαιρεσίες και τον αυταρχισμό της Δημοτικής Αρχής. Απέναντι στην πολιτική της Κυβέρνησης και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που γεννούν φτώχεια, εκμετάλλευση και πολέμους, ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών και μας θέλουν σιωπηρούς και υπάκουους «προς τας υποδείξεις».

Κανένας μόνος του! Ο εκφοβισμός, οι απειλές και οι διώξεις δεν μας τρομοκρατούν, δεν μας φιμώνουν.