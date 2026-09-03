Κλειστή θα παραμείνει προσωρινά η πισίνα στο Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) Μελισσίων, καθώς άγνωστοι προχώρησαν σε κακόβουλες ενέργειες στον χώρο των εγκαταστάσεων. Ο Δήμος Πεντέλης κινητοποιήθηκε άμεσα, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία της δημόσιας υγείας και διακόπτοντας τη λειτουργία του χώρου, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, έχουν ήδη δρομολογηθεί αυστηρά υγειονομικά μέτρα για την αποκατάσταση του νερού: «Για την πλήρη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των αθλουμένων, θα πραγματοποιηθεί υπερχλωρίωση της πισίνας επί 24 ώρες. Στη συνέχεια θα ληφθεί δείγμα νερού, το οποίο θα εξεταστεί από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία.

Η επαναλειτουργία της πισίνας προγραμματίζεται για τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα αποτελέσματα των ελέγχων θα επιβεβαιώνουν την ασφαλή χρήση της.

Η ακριβής ώρα έναρξης λειτουργίας θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου».

Από την πλευρά της, η Δήμαρχος Πεντέλης, Νατάσσα Κοσμοπούλου, εμφανίστηκε κατηγορηματική απέναντι στο περιστατικό, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους δράστες και διαβεβαιώνοντας τους πολίτες για την ασφάλειά τους:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την κακόβουλη ενέργεια που έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας μια σημαντική αθλητική εγκατάσταση του Δήμου μας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών, των αθλητών και όλων των πολιτών που χρησιμοποιούν το Κολυμβητήριο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, ώστε η πισίνα να επαναλειτουργήσει με απόλυτη ασφάλεια. Τέτοιες πράξεις στρέφονται κατά του συνόλου της τοπικής κοινωνίας και δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές».

Τέλος, η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των πολιτών και των Αθλητικών Συλλόγων της περιοχής για την αναπάντεχη ταλαιπωρία, δεσμευόμενη πως θα υπάρξει συνεχής και άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη σχετικά με το άνοιγμα των εγκαταστάσεων.