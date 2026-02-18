Ο Δήμος Τρικκαίων συγκαταλέγεται τα τελευταία χρόνια στους πιο δραστήριους και καινοτόμους δήμους της χώρας.

Στην καρδιά της Θεσσαλίας, τα Τρίκαλα έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την ιστορική τους ταυτότητα με μια σύγχρονη αναπτυξιακή στρατηγική, επενδύοντας σταθερά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στις «έξυπνες» υπηρεσίες και στις αστικές αναπλάσεις.

Η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας στον Δήμο Τρικκαίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα αστικής αναγέννησης του κέντρου με σχεδιασμό που ενώνει τους δημόσιους χώρους και ενισχύει τη σχέση με τον ποταμό Ληθαίο, προσφέροντας περισσότερους χώρους πρασίνου και λειτουργικότητας για κατοίκους και επισκέπτες.

Η πόλη αποτελεί διαχρονικά παράδειγμα εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα υλοποιεί έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, τους δημόσιους χώρους και την καθημερινότητα των πολιτών. Στο ίδιο πλαίσιο στρατηγικής εξωστρέφειας εντάσσεται και ο Μύλος των Ξωτικών, ένα γεγονός που κάθε Χριστούγεννα προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας ουσιαστικά την τουριστική εικόνα και την τοπική οικονομία. Η επιτυχία του δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά μέρος μιας συνολικής κατεύθυνσης που θέλει τα Τρίκαλα να λειτουργούν ως πόλος αναφοράς για ολόκληρη την περιφέρεια.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανανέωσης, ξεχωρίζει η παρουσία νέων ανθρώπων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Θωμάς Μερτσιώτης είναι σήμερα ο νεότερος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου, εκλεγμένος για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας την είσοδο μιας νέας γενιάς στην αυτοδιοίκηση.

Γνωστός στον χώρο της μόδας δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως σχεδιαστής και επιχειρηματίας, διατηρώντας κατάστημα στην πόλη. Δημιουργίες του έχουν επιλέξει καλλιτέχνες και πρόσωπα της δημόσιας ζωής, συνδέοντας το όνομά του με την ποιότητα, την αισθητική και τον επαγγελματισμό.

Η απόφασή του να ασχοληθεί με τα κοινά βασίζεται στην επιθυμία του να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. Ως νέος σε ηλικία και πρώτη φορά εκλεγμένος, εκπροσωπεί μια πιο σύγχρονη και άμεση προσέγγιση στη δημόσια δράση.

Αυτό που ξεχωρίζει στον νεαρό δημοτικό σύμβουλο Θωμά Μερτσιώτη είναι ο σύγχρονος τρόπος σκέψης και η εξωστρεφειά του. Παρότι δραστηριοποιείται στην περιφέρεια, κινείται με άνεση σε ευρύτερα κέντρα αποφάσεων, διατηρώντας επαφές και συνεργασίες με στελέχη της κεντρικής διοίκησης και της πολιτικής σκηνής, αλλά και ισχυρούς δεσμούς με προσωπικότητες διεθνούς κύρους, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος, με τον οποίο τον δένει διαχρονική προσωπική φιλία, καθώς και με τον Ελληνικής καταγωγής πρώην Πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα κ. Arthur Spyrou ο οποίος υπηρετεί στην κυβέρνησης της Αυστραλίας στη θέση First A.Secretary ministerial Division,Prime minister’s Cabinet. Η ικανότητά του να «γεφυρώνει» το τοπικό με το ευρύτερο περιβάλλον δημιουργεί προοπτικές και ευκαιρίες για την πόλη.