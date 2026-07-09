Με επίσημη τοποθέτησή της, η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου γνωστοποιεί πως η λειτουργία του αεροδρομίου του νησιού έχει ανασταλεί προσωρινά, ως επακόλουθο της αναγκαστικής προσγείωσης που πραγματοποίησε ένα μαχητικό αεροσκάφος.

Αυτή την ώρα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην απομάκρυνση του F-16 από τον χώρο, ενώ ταυτόχρονα διεξάγονται όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι που θα εγγυηθούν ότι ο αεροδιάδρομος είναι απόλυτα ασφαλής για χρήση.

Οι επίσημες Αρχές του Δήμου αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για την κατάσταση μετά τις 19:00.

Αν οι τεχνικοί έλεγχοι δείξουν ότι δεν υπάρχουν φθορές, το αεροδρόμιο θα ανοίξει άμεσα και θα παραμείνει σε λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν οι προγραμματισμένες πτήσεις που παρουσίασαν καθυστέρηση ή προβλήματα.

Οδηγίες προς τους επαγγελματίες

Ο Δήμος Ζακύνθου τονίζει πως ο Δήμαρχος, Γιώργος Στασινόπουλος, καθώς και η διοίκησή του, θέτουν ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια, αλλά και την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων και των τουριστών.

Παράλληλα, απευθύνεται θερμή παράκληση προς τους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου να ενημερώσουν άμεσα όσους ταξιδιώτες είχαν προγραμματισμένη αναχώρηση για σήμερα και να διευκολύνουν, όπου υπάρχει η δυνατότητα, την παράταση της φιλοξενίας των επισκεπτών στα καταλύματά τους, έως ότου ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση στο αεροδρόμιο.

Τέλος, συστήνεται στους πολίτες και το επιβατικό κοινό να παραμένουν συντονισμένοι με τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ζακύνθου και των αρμόδιων φορέων για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη.