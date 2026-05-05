Η παραίτηση του Αρεοπαγίτη Φώτη Μουζάκη είναι γεγονός από χθες και με τη «βούλα» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Η αποχώρηση του Φ. Μουζάκη από το δικαστικό σώμα πριν από ένα μήνα, είχε συνδεθεί από μερίδα του τύπου με την υπόθεση των Τεμπών καθώς εκτελούσε χρέη επιθεωρητή στους συναδέλφους του στη Λάρισα.

Στις 2 Απριλίου 2026 δήλωσε αποχή η πρόεδρος του δικαστηρίου για τα χαμένα βίντεο από τον εμπορευματικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, στην οποία κατηγορούμενοι είναι ο διευθύνων σύμβουλος και ένας υπάλληλος της εταιρείας Interstar Security.

Ο Μουζάκης κατέθεσε την επιστολή παραίτησής του την αμέσως επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 3 Απριλίου 2026, γεγονός που –ακριβώς λόγω της χρονικής συγκυρίας- προκάλεσε την αίσθηση ότι η αποχή της προέδρου με την παραίτηση του επιθεωρητή – Αεροπαγίτη συνδέονται μεταξύ τους.

Ωστόσο, ο ίδιος διέψευσε τα δημοσιεύματα.

Σε δελτίο τύπου που είχε εκδώσει ο Άρειος Πάγος στις 16 Απριλίου συμπεριελήφθη e-mail που είχε στείλει ο ίδιος ο Μουζάκης στη Γραμματείς του Αρείου Πάγου, με δήλωσή του για το θέμα.

Σε αυτή ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «οι λόγοι της παραιτήσεώς μου από την υπηρεσία αναφέρονται στο σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο που κατατέθηκε αρμοδίως στις 3-4-2026 και η αντικατάστασή μου από τον νόμιμο αναπληρωτή μου ως προς τα ζητήματα επιθεωρήσεως έγινε αργά το μεσημέρι της 7-4-2026 και αφού τακτοποίησα ορισμένα επείγοντα υπηρεσιακά ζητήματα που είχα εκκρεμή. Ουδεμία δε, από τις αναφερόμενες στο δημοσίευμα συστάσεις, που αναφέρονται στο δημοσίευμα σε σχέση με την δήλωση αποχής της προέδρου της δίκης για τις βιντεοταινίες στη Λάρισα και με τη νομιμότητα της απόφασης του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, έγινε προς το πρόσωπό μου, είτε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου είτε από άλλο πρόσωπο».