Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το νέο οικονομικό καθεστώς για την ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά και την επίσημη δημοσίευση της σχετικής ρύθμισης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο αυτό πλαίσιο έχει τεθεί σε πλήρη ισχύ, από την 1η Ιουλίου 2026.

Η μεταρρύθμιση αφορά αποκλειστικά την κορυφή της εκκλησιαστικής πυραμίδας, δηλαδή τον Αρχιεπίσκοπο, τους εν ενεργεία και τιτουλάριους Μητροπολίτες, καθώς και τους Βοηθούς και Τιτουλάριους Επισκόπους.

Αντίθετα, η ρύθμιση δεν περιλαμβάνει τους απλούς εφημέριους, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις και τριβές, τόσο στο πολιτικό σκηνικό, όσο και στο εσωτερικό της Εκκλησίας.

Η φόρμουλα υπολογισμού και τα νέα ποσά

Η βασική αλλαγή έγκειται στη σύνδεση των αποδοχών της ανώτατης ιεραρχίας με τις απολαβές των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, οι οποίες αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Με βάση αυτό το κριτήριο:

Αρχιεπίσκοπος και Μητροπολίτες (εν ενεργεία και τιτουλάριοι) θα αμείβονται με το 90% του ανωτέρω ποσού, δηλαδή με 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επισκόπου θα λαμβάνουν το 70% του μισθού των Μητροπολιτών, ποσό που μεταφράζεται σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Με αυτή την παρέμβαση, το προηγούμενο αυτόνομο καθεστώς καταργείται οριστικά, και οι απολαβές των Αρχιερέων ευθυγραμμίζονται πλέον με τη φιλοσοφία των ειδικών μισθολογίων του δημόσιου τομέα.

Κατάργηση επιδομάτων και έξτρα παροχών

Μια κρίσιμη παράμετρος του νέου νόμου είναι η καθιέρωση ενός «κλειστού» μισθού, καθώς απαγορεύεται ρητά η καταβολή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής ενίσχυσης.

Πρακτικά, αυτό βάζει τέλος σε μια σειρά από πρόσθετες παροχές που ίσχυαν μέχρι σήμερα, όπως τα έξοδα παράστασης, οι αποζημιώσεις για μετακινήσεις, καθώς και οι αμοιβές για τη συμμετοχή σε συνοδικά όργανα, επιτροπές ή συμβούλια. Οι αποδοχές πλέον γίνονται απόλυτα συγκεκριμένες και ενιαίες.

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής

Παρά το γεγονός ότι η διάταξη έχει ήδη αποκτήσει νομική ισχύ με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, η οικονομική της αποτύπωση δεν θα φανεί άμεσα.

Η έναρξη της νέας διαδικασίας εκκαθάρισης της μισθοδοσίας για τους Αρχιερείς έχει οριστεί επισήμως για την 1η Ιουλίου 2026.

Το πολιτικό παρασκήνιο και το κύμα αντιδράσεων

Η επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτή τη ρύθμιση έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, με το επίκεντρο της κριτικής να εστιάζει στον αποκλεισμό του χαμηλού κλήρου. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση στηρίζει την απόφαση, με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να δηλώνει πρόσφατα σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η ρύθμιση ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα της Εκκλησίας. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι απολαβές των Μητροπολιτών πρέπει να ανταποκρίνονται στο σημαντικό διοικητικό έργο που επιτελούν στις περιφέρειές τους, συγκρινόμενες δίκαια με άλλους θρησκευτικούς λειτουργούς.

Στον αντίποδα, οι επικριτές της απόφασης αναδεικνύουν το ζήτημα της κοινωνικής συγκυρίας, σημειώνοντας ότι οι αυξήσεις αυτές θεσμοθετούνται σε μια εποχή έντονης οικονομικής πίεσης για την κοινωνία. Παράλληλα, τονίζουν την αδικία εις βάρος των απλών ιερέων, οι οποίοι επωμίζονται το καθημερινό ποιμαντικό και κοινωνικό έργο στις ενορίες, χωρίς να βλέπουν καμία αλλαγή στις δικές τους αποδοχές.

Δείτε το ΦΕΚ για το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος