H ογκωδέστατη δικογραφία για το κύκλωμα στις Πολεοδομίες, που μετρά ήδη έξι προφυλακίσεις, έκρυβε εκπλήξεις ακόμα και για τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., καθώς εκτός από «φακελάκια «για τακτοποιήσεις πολεοδομικών υποθέσεων» ανακάλυψαν ότι έγινε ακόμη και απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού για ποινική υπόθεση του – προφυλακισμένου πλέον – ζευγαριού που έχει τον «αρχηγικό» ρόλο στο κύκλωμα.

Στην υπόθεση εμπλέκεται δημοσιογράφος με τα αρχικά Γ.Ε. Είναι εκείνη που φέρνει σε επαφή την 50χρονη κατηγορούμενη (σ.σ. Γενική Γραμματέας σε μεγάλο Δήμο) με τον μεσάζοντα, όταν η δεύτερη περνά από ανάκριση μαζί με τον σύζυγό της για ανακριβείς δηλώσεις Πόθεν Έσχες.

Η δημοσιογράφος, μάλιστα, παρουσιάζει τον μεσάζοντα ως τον άνθρωπο που «καθαρίζει» τις υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Επιπλέον η δημοσιογράφος είναι αυτή που μιλά για χρηματικά ποσά που απαίτησαν, όπως λέει, τα άτομα που κατέχουν τις «υψηλές θέσεις».

Οι δύο γυναίκες στις συνομιλίες τους κάνουν αναφορά σε «δώρα» που για τις Αρχές είναι… χρήματα, με την ταρίφα τελικά να «κλείνει» στις 20.000 ευρώ, λεφτά που δόθηκαν από την 50χρονη στον μεσάζοντα. Η δημοσιογράφος δεν κατηγορείται προς το παρόν, επειδή δεν έγινε δυνατή η σύλληψή της επ’ αυτοφώρω με ποσό δωροδοκίας δικαστικού λειτουργού. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι στην «πιάτσα» των μεσαζόντων για δωροδοκία προσώπων που έχουν τη δυνατότητα να «εξαφανίζουν υποθέσεις», τα χρήματα δεν καταλήγουν πάντα στους χειριστές των υποθέσεων, αλλά η προσφορά των χρημάτων αυτών λειτουργεί ως μέσον για να «αρμέγουν» οι στημένοι, παρασιτικοί μηχανισμοί.

Στη φωτογραφία που παρουσιάζει η «Ζούγκλα» καταγράφεται η Γενική Γραμματέας του Δήμου στη συνάντησή της με τον μεσάζοντα, σε καφετέρια, στις 16 Δεκεμβρίου. Αντικείμενο της συνάντησης η αρχειοθέτηση της ποινικής υπόθεσης.

Ο συγκεκριμένος άντρας, σε επικοινωνία του με τη δημοσιογράφο, την ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις, λέγοντας ότι η 50χρονη «είπε “εντάξει, κομπλέ, προχωράμε”». Σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν ο μεσάζων «έχει βγάλει το δικό τους», εκείνος απαντά θετικά με τη δημοσιογράφο να επισημαίνει «άλλο λέω, το 20άρικο θα το κάνει;». Η απάντηση είναι θετική και μάλιστα ότι το… πήρε, με τις Αρχές να συμπεραίνουν ότι μιλάνε για τα 20.000 ευρώ.

Τελικά, η υπόθεση για τα Πόθεν Έσχες δεν πήγε στο αρχείο, αλλά δικάστηκε με το ζευγάρι να καταδικάζεται σε έναν χρόνο φυλάκιση, με αναστολή. Λίγους μήνες μετά τους συνέλαβαν για άλλη δικογραφία.