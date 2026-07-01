Με διάταξη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά, δόθηκαν στη δημοσιότητα τα προσωπικά στοιχεία, οι φωτογραφίες καθώς και οι ποινικές κατηγορίες που βαρύνουν έναν 30χρονο αλλοδαπό. Ο κατηγορούμενος φέρεται να εμπλέκεται σε μια σειρά από απάτες σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης αλλά και στη γειτονική Βουλγαρία.

Η παράνομη δραστηριότητά του αποκαλύφθηκε στις 15 Ιουνίου 2026 από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της απάτης κατ’ εξακολούθηση από κοινού, με την οικονομική ζημία των θυμάτων και το αντίστοιχο όφελος του δράστη να ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ.

Τα στοιχεία του κατηγορουμένου

Πρόκειται για τον συλληφθέντα:

Επώνυμο: MINDEV

Όνομα: Silvestar

Όνομα πατρός: Georgien

Όνομα μητρός: Anna Luciano

Ημερομηνία γέννησης: 12-04-1996

Τόπος γέννησης: Βουλγαρία

Η συγκεκριμένη εισαγγελική απόφαση για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του αποσκοπεί στην πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Στόχος των αρχών είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα θύματα που έχουν πέσει στην παγίδα του κατηγορουμένου, να αποτραπεί οποιαδήποτε περαιτέρω απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και να προστατευθεί το κοινωνικό σύνολο από παρόμοιες εγκληματικές ενέργειες.

Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. προς τους πολίτες

Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες που ενδέχεται να γνωρίζουν οτιδήποτε για τη δράση του 30χρονου ή έχουν πέσει θύματά του, να επικοινωνήσουν με τα παρακάτω τηλέφωνα:

Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά: 210-4178715 και 210-4173874

Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής: 210-6411111

Σημείωση: Από την Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζεται ότι για όλες τις κλήσεις διασφαλίζεται απόλυτα η ανωνυμία των πολιτών, καθώς και το απόρρητο της επικοινωνίας.