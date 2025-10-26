Χρήστος Μαζάνης

Την τιμητική της είχε η Διεύθυνση Δίωξης Εκβιαστών της ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την γιορτή της Αστυνομίας στο Μέγαρο Μουσικής.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ βρισκόταν μαζί με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. στη σκηνή για την παράδοση βραβείων σε τιμώμενα πρόσωπα, ευχαρίστησε δημόσια την ειδική αυτή υπηρεσία της Αστυνομίας που ασχολείται με βαριά εγκλήματα της νύχτας και όχι μόνο.

Υπενθυμίζεται πως ο επικεφαλής της Δίωξης Εκβιαστών μίλησε για πρώτη φορά δημόσια οn camera στο Zougla.gr. Σε μια ανοιχτή συζήτηση είχε αποκαλύψει τότε σημαντικές πτυχές του οργανωμένου εγκλήματος της νύχτας ενώ είχε αναφερθεί και με λεπτομέρειες στον τρόπο δράσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας κατά της Greek Mafia.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία που υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είναι υπέυθυνη μεταξύ άλλων για την εξιχνίαση εγκλημάτων, όπως εκβιάσεις σε καταστήματα, απαγωγές και συμβόλαια θανάτου.

Αφορμή για την ομιλία του υπουργού στάθηκε η παραλαβή βραβείου από έναν από τους παλαιότερους αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστών.

«Είναι σπουδαίοι γιατί αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι κάθε μέρα όλο και περισσότερο, με την ευθύνη του επικεφαλής τους και ταυτόχρονα με τη γενναιότητα και τη φλόγα που τους διακρίνει, αυτοί οι άγνωστοι άνθρωποι είναι πολύ γνωστοί σε κάποιους. Ξέρετε σε ποιους; Στους κακοποιούς, οι οποίοι πλέον τους φοβούνται πάρα πολύ. Και αυτή είναι η επιτυχία τους. Τους απευθύνω θερμά συγχαρητήρια, γιατί η δουλειά τους είναι τόσο σημαντική για την κοινωνία που πραγματικά τους αξίζει ένας δημόσιος έπαινος», είπε μεταξύ άλλων ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Παράλληλα έγινε αναφορά στη νεοσύστατη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος και στις επιτυχίες της τον τελευταίο χρόνο.