Στο Ηράκλειο Κρήτης «μετακομίζουν» τους μαθητές της Β’ δημοτικού από το σχολείο σε γκαρσονιέρα.

Τη προσεχή εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου θα γίνει πράξη το παραπάνω σχέδιο.

Η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου δήλωσε πως εξαιτίας έλλειψης χώρου οι μαθητές θα μεταφερθούν σε γκαρσονιέρα που βρίσκεται στην περιοχή για να κάνουν το μάθημά τους.

Τα παιδιά 7 και 8 ετών θα περπατάνε από το σχολείο προς τη γκαρσονιέρα σαν γκρουπάκι μαζί με τη δασκάλα τους και την ώρα του διαλείμματος θα επιστρέφουν στο σχολείο για να παίξουν μαζί με τους άλλους μαθητές.

Έξαλλοι οι γονείς

Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε την οργή των γονέων που δεν μπορούν να καταλάβουν πώς οι αρμόδιοι έλαβαν μία τέτοια απόφαση.

«Είναι δυνατόν εν έτη 2025 να μην μπορούν να βρουν λύση στα κτιριακά προβλήματα» αναφέρουν μιλώντας στο patris ενώ παράλληλα αντιδρούν για τις συνθήκες εκπαίδευσης των παιδιών τους.

«Πώς θα κάνουν μάθημα σε μία γκαρσονιέρα, πώς θα μεταφέρονται από την γκαρσονιέρα στο σχολείο… Υπάρχει ασφάλεια σε όλο αυτό», αναρωτιούνται τονίζοντας πως «θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τάξη η αίθουσα διδασκόντων που χρησιμοποιείται λίγες ώρες τη μέρα από τους δασκάλους».

Πηγή: Patris