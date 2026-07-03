Μία καινοφανή και πρωτότυπη απόφαση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας που βάζει «μπλόκο» στη χρήση μόνιμου συστήματος drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή του Βράχου, για την πυρασφάλεια της περιοχής.

Όπως γράφει το epirus post, οι κάτοικοι και το τοπικό Συμβούλιο του Βράχου γνωμοδότησαν αρνητικά στο αίτημα των Πυροσβεστικών δυνάμεων να παραχωρηθεί το Κοινοτικό κατάστημα της περιοχής για να εγκατασταθεί το σύστημα πυρανίχνευσης και επιτήρησης με drones. Στην απόφαση, που επικύρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, επικαλούνται την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, την ηχορύπανση που θα προκληθεί σε 24ωρη βάση και το πλήγμα που θα επιφέρει στον τουρισμό της περιοχής.

Στόχος της Πυροσβεστικής ήταν η εγκατάσταση ενός μόνιμου συστήματος DRONE για την εναέρια επιτήρηση και την πυρασφάλεια της ευρύτερης περιοχής. Αν και η χρήση drones αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα της Πολιτικής Προστασίας τα τελευταία χρόνια, η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο σημείο συνάντησε τη σθεναρή και καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας.

Οι λόγοι της άρνησης και οι αντιδράσεις για ηχορύπανση

Το Τοπικό Συμβούλιο Βράχου είχε γνωμοδοτήσει ήδη αρνητικά, με τον Πρόεδρο της Κοινότητας, Θωμά Κασκάνη, να μεταφέρει στο σώμα τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των επιχειρηματιών. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι βασικοί λόγοι της άρνησης εστιάζονται στα εξής:

24ωρη Ηχορύπανση: Εκφράστηκαν έντονοι φόβοι για την ηχητική όχληση που θα προκαλούσε η συνεχής και αδιάλειπτη χρήση του drone καθ’ όλο το 24ωρο, γεγονός που θα έπληττε την καθημερινότητα του χωριού.

Προσωπικά Δεδομένα: Υπήρξαν σοβαρές επιφυλάξεις από τους κατοίκους για την παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους λόγω των καμερών του συστήματος.

Πλήγμα στον Τουρισμό: Ιδιοκτήτες όμορων καταστημάτων και ενοικιαζομένων δωματίων διαμαρτυρήθηκαν έντονα, τονίζοντας ότι η παρουσία και ο θόρυβος του drone εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου θα υποβάθμιζε το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Συστέγαση Υπηρεσιών: Το κτήριο που ζητήθηκε βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Εκκλησία, ενώ στον ίδιο χώρο στεγάζονται το Αγροτικό Ιατρείο, το Συμβούλιο της Κοινότητας και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, δραστηριότητες που κρίθηκε αδύνατο να συνυπάρξουν με τη μόνιμη λειτουργία του drone.

Μετά από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε πλήρως δεκτή την εισήγηση της κοινότητας και αποφάσισε ομόφωνα να μην παραχωρηθεί το κτίριο του πρώην Κοινοτικού Καταστήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.