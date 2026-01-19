Στα μόλις δεκαέξι του χρόνια, ένας έφηβος από την Αίγυπτο έμαθε να μετρά τη ζωή σε ανάσες. Επιβαίνοντας σε μια μικρή βάρκα νότια της Γαύδου, ταξίδεψε για ώρες δίπλα στον θάνατο, κυριολεκτικά, δίπλα σε έναν άνθρωπο που δεν τα κατάφερε. Κι όμως, εκείνος συνέχισε να παλεύει.

Το σκάφος εντοπίστηκε από δυνάμεις της Frontex με 31 επιβαίνοντες. Οι λιμενικοί αντίκρισαν μια εικόνα που σοκάρει: ένας άνδρας νεκρός και ένας ανήλικος σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο 16χρονος, εξαντλημένος και σχεδόν χωρίς αισθήσεις, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από τη Γαύδο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Αρχικά υπήρξαν εκτιμήσεις για υποθερμία, όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή.

Οι εξετάσεις αποκάλυψαν, ότι στην απελπισμένη του προσπάθεια να ξεδιψάσει, ο ανήλικος, πιθανότατα μαζί με άλλους συνεπιβάτες, ήπιε υγρό από μπιτόνι βενζίνης, το οποίο περιείχε υπολείμματα χρώματος. Το μολυσμένο νερό προκάλεσε σοβαρή δηλητηρίαση και βαριές βλάβες στον οργανισμό του. Η δίψα νίκησε τον φόβο, λίγο όμως έλειψε να νικήσει και τη ζωή.

Ο 16χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου οι γιατροί έδωσαν έναν αθόρυβο αλλά καθοριστικό αγώνα. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο οργανισμός του αντέδρασε θετικά και σταδιακά άρχισε να ανακάμπτει. Οι γιατροί εκφράζουν πλέον συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα κερδίσει τη μάχη.

Για τον νεκρό μετανάστη, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι πιθανόν κατέληξε από την κατάποση του ίδιου υγρού, με τις οριστικές απαντήσεις να αναμένονται από τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η ιστορία του 16χρονου δεν είναι απλώς ένα ακόμη ιατρικό περιστατικό. Είναι μια κραυγή. Μια σκληρή υπενθύμιση των απάνθρωπων συνθηκών κάτω από τις οποίες άνθρωποι, ακόμη και παιδιά, ρισκάρουν τα πάντα, αναζητώντας μια ευκαιρία για ζωή.