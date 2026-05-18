Πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αττικοβοιωτίας η διαδικασία αξιολόγησης (evaluation) και πιστοποίησης (validation) του Τμήματος Χερσαίας Τακτικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (Special Operations Land Task Group – SOLTG) της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ.

Η αξιολόγηση διεξήχθη βάσει των κριτηρίων NATO SOFEVAL (Special Operations Force Evaluation) από την Allied Special Operations Forces Command (ASOFCOM), στο πλαίσιο επιχειρησιακών σεναρίων που περιλάμβαναν αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων και αντιμετώπιση επιδιδόμενων επεισοδίων, τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο και της νύχτας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη σύνταξη της τελικής αναφοράς, το SOLTG αξιολογήθηκε ως «Επιχειρησιακά Ικανό – Mission Capable» αναφορικά με την ικανότητά του να αναλαμβάνει και να εκτελεί αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων.