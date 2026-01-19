Σημαντικές διοικητικές αλλαγές πραγματοποιούνται στον Στρατό Ξηράς. Συγκεκριμένα ο Ταξίαρχος Εμμανουήλ Τουλουπάκης μετακινείται από τη θέση του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού ΓΕΣ προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα στη Σάμο, ως Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ».

Όπως αναφέρει το kranosgr.com, η θητεία του κ. Τουλουπάκη στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού ΓΕΣ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και ουσιαστική, καθώς υπηρέτησε σε καίριες θέσεις ευθύνης δίπλα τόσο στον τότε Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Άγγελο Χουδελούδη, όσο και στον νυν Αρχηγό, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία σε ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού και διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, ο μέχρι σήμερα Διοικητής της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ», Υποστράτηγος Σταύρος Μιχάλης, μετά την πρόσφατη προαγωγή του, αναλαμβάνει τη Διοίκηση της 98 ΑΔΤΕ στη Λέσβο.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση θεωρείται φυσική εξέλιξη της υπηρεσιακής του πορείας, καθώς η 98 ΑΔΤΕ αποτελεί μία από τις πλέον νευραλγικές και επιχειρησιακά κρίσιμες διοικήσεις του Ανατολικού Αιγαίου.

Η επίσημη τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης της 79 ΑΔΤΕ «ΜΥΚΑΛΗ» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 το πρωί, παρουσία του Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ (Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου), Αντιστρατήγου Δημήτριου Βακεντή, καθώς και στρατιωτικών και πολιτικών αρχών του νησιού.

Η τοποθέτηση του Ταξιάρχου Εμμανουήλ Τουλουπάκη στη Σάμο αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, αλλά και στη διατήρηση της λειτουργικής συνέχειας της Διοίκησης, σε μια περιοχή αυξημένης στρατηγικής σημασίας για την Εθνική Άμυνα.